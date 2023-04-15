VARAM сменит своего представителя в правлении Рижского порта

Со сменой власти в министерстве портфель министра перешел от представителя "Для развития Латвии" Артура Тома Плешса к политику "Объединенного списка" (ОС) Марису Спринджуксу. Теперь новый министр предлагает освободить Виестура Зепса ("Для развития Латвии") от должности члена правления Рижского свободного порта и заменить его бизнесменом Эдгаром Штелмахерсом, который баллотировался от списка ОС в Риге, но не был избран. Штелмахерс является депутатом Рижской думы, избранным от Латвийского объединения регионов.