VARAM сменит своего представителя в правлении Рижского порта

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) планирует сменить своего представителя в правлении Рижского свободного порта, говорится в представленном на согласование проекте распоряжения.
Со сменой власти в министерстве портфель министра перешел от представителя "Для развития Латвии" Артура Тома Плешса к политику "Объединенного списка" (ОС) Марису Спринджуксу. Теперь новый министр предлагает освободить Виестура Зепса ("Для развития Латвии") от должности члена правления Рижского свободного порта и заменить его бизнесменом Эдгаром Штелмахерсом, который баллотировался от списка ОС в Риге, но не был избран. Штелмахерс является депутатом Рижской думы, избранным от Латвийского объединения регионов.
Штелмахерс является также членом правления ООО New Rosme и ООО Funky Fish, поэтому одновременно министр просит разрешить ему совмещать эти должности с работой в правлении порта.
Правление Рижского порта состоит из четырех членов правления - представителей, назначаемых министром экономики, министром финансов, министром сообщения и министром охраны среды и регионального развития.
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