Элвис Мерзликин: Игра в сборной не обеспечивает мне пропитание

Проведя неудачный сезон, "Коламбус" завершил "регулярку" НХЛ на предпоследнем, 31-м месте, и в субботу стало известно об увольнении главного тренера Брэда Ларсена и тренера вратарей Мэнни Легаси.

"С Мэнни мы всегда будем друзьями, он много мне помогал, и благодаря ему я попал сюда. Особо не переживаю, так как понимаю, что это просто бизнес. Команду покинули два прекрасных человека, однако на их место придут другие", - прокомментировал увольнение тренеров Мерзликин.

Неудачным для Мерзликина вышел и индивидуальный сезон - из-за травм и других обстоятельств он принял участие всего в 30 матчах, в которых одержал семь побед, в среднем пропускал по 4,23 шайбы и отражал 87,6% бросков.

"Слишком много травм и нестабильности. Мне 29 лет, я уже не ребёнок и должен стать лидером. Я обязался начать тренировочный лагерь в хорошей форме и больше не хочу бороться с травмами, смотреть матчи со стороны", - рассказал про ожидаемое межсезонье Мерзликин.

Залечивание травм и подготовка к новому сезону не позволяют Мерзликину в мае сыграть на предстоящем в Риге чемпионате мира.

"Действительно хотел играть, в конце концов, это домашний чемпионат. Хотел играть вместе с теми хоккеистами, с которыми начинал свою карьеру в сборной. Но, скажу честно - игра в сборной не обеспечивает мне пропитание. Эта команда ["Блю Джекетс"], которая мне платит, и платит много, поэтому я должен отплачивать", - отметил Мерзликин.

"Коламбус" в этом сезоне не вышел в плей-офф уже в третий раз подряд.