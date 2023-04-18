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СЗК: поддержка Левитса на выборах "абсолютно исключена"

rus.tvnet.lv/LETA
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Педседатель правления СЗК, секретарь Сейма и депутат Арманд Краузе.
Педседатель правления СЗК, секретарь Сейма и депутат Арманд Краузе. Фото: Zane Bitere / LETA

Категорически исключено, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) может поддержать кандидатуру Эгила Левитса на президентских выборах, заявил агентству LETA председатель правления СЗК, секретарь Сейма и депутат Арманд Краузе.

Он подчеркнул, что поддержка СЗК кандидатуры Левитса "категорически (...), абсолютно однозначно исключена".

Краузе ранее указал агентству LETA на низкий рейтинг действующего президента Левитса в обществе, а также на то, что Левитc не нейтрален в своих действиях,

поскольку сортирует политические силы, за которые проголосовали избиратели, на "хорошие" и "плохие".

Это недостойно президента, считает оппозиционный политик.

Краузе также полагает, что у Левитса "нет шансов" заручиться поддержкой ​​51 депутата Сейма.

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