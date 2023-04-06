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Левитс заявил, что в случае повторного выдвижения не хотел бы поддержки от нелатышских партий

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Латвии Эгил Левитс
Президент Латвии Эгил Левитс Фото: Edijs Pālens/LETA

Если действующий президент Эгил Левитс снова будет баллотироваться на этот пост, он не хотел бы, чтобы для его поддержки были использованы голоса партий, которые не являются "латышскими и прозападными". Об этом Левитс заявил в передаче LTV Rīta Panorāma.

Президент конкретно не ответил, хотел бы он сам вновь занять этот пост. Левитс также не сообщил, обсуждается ли его кандидатура в настоящее время внутри партий и обсуждалось ли уже его возможное выдвижение.

"В настоящее время партии формируют свое мнение. Задача партий - обратиться к своим кандидатам. Это ожидается во второй половине апреля - кандидаты должны быть выдвинуты. В настоящее время идет консолидация мнений", - сказал глава государства.

По его словам, если партии сочтут это необходимым, он обязательно рассмотрит возможность баллотироваться на пост президента еще раз.

Однако у него есть свои предпочтения в поддержке.

"Я не хотел бы быть избранным голосами тех сил, которые не за западную и латышскую Латвию", - заявил Левитс.

Как сообщалось, выборы президента в Сейме пройдут 31 мая.

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