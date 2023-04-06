Левитс заявил, что в случае повторного выдвижения не хотел бы поддержки от нелатышских партий

Если действующий президент Эгил Левитс снова будет баллотироваться на этот пост, он не хотел бы, чтобы для его поддержки были использованы голоса партий, которые не являются "латышскими и прозападными". Об этом Левитс заявил в передаче LTV Rīta Panorāma.
Президент конкретно не ответил, хотел бы он сам вновь занять этот пост. Левитс также не сообщил, обсуждается ли его кандидатура в настоящее время внутри партий и обсуждалось ли уже его возможное выдвижение.
"В настоящее время партии формируют свое мнение. Задача партий - обратиться к своим кандидатам. Это ожидается во второй половине апреля - кандидаты должны быть выдвинуты. В настоящее время идет консолидация мнений", - сказал глава государства.
По его словам, если партии сочтут это необходимым, он обязательно рассмотрит возможность баллотироваться на пост президента еще раз.
Однако у него есть свои предпочтения в поддержке.
"Я не хотел бы быть избранным голосами тех сил, которые не за западную и латышскую Латвию", - заявил Левитс.
Как сообщалось, выборы президента в Сейме пройдут 31 мая.
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