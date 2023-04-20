Видео ⟩ SpaceX запустила самые большие в истории ракету и корабль; они взорвались

По плану первая ступень Super Heavy должна была приземлиться сразу после старта, а Starship - выйти в космос. Однако через четыре минуту корабль не смог отделиться от ракеты-носителя, вся система начала кувыркаться и взорвалась.

Несмотря на аварию, компания SpaceX заявила, что считает этот испытательный запуск успешным: они говорят, что успехом следует считать уже то, что вся конструкция из ракеты и корабля смогла отправиться в полет.

Высота корабля и ракеты-носителя вместе составляла почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышала мощность самой мощной из построенных до сих пор ракет.

Старт состоялся в 8:34 утра по местному времени с небольшого космодрома в городке Бока-Чика, штат Техас.

Starship - первая полностью многоразовая и самая большая в истории ракета, которую в будущем планируется использовать для полетов на околоземную орбиту, на Луну и Марс.