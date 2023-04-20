Видео ⟩ SpaceX запустила самые большие в истории ракету и корабль; они взорвались

Компания Илона Маска SpaceX в четверг со второй попытки провела запуск самых больших в истории человечества ракеты и корабля - Super Heavy и Starship. Запуск оказался лишь частично успешным: в отличие от первой попытки, ракета с кораблем стартовала с космодрома, но через несколько минут они взорвались. "Неконтролируемое рассоединение" - так это назвали в трансляции SpaceX, пишет Русская служба BBC.
По плану первая ступень Super Heavy должна была приземлиться сразу после старта, а Starship - выйти в космос. Однако через четыре минуту корабль не смог отделиться от ракеты-носителя, вся система начала кувыркаться и взорвалась.
Несмотря на аварию, компания SpaceX заявила, что считает этот испытательный запуск успешным: они говорят, что успехом следует считать уже то, что вся конструкция из ракеты и корабля смогла отправиться в полет.
Высота корабля и ракеты-носителя вместе составляла почти 120 метров, а тяга почти вдвое превышала мощность самой мощной из построенных до сих пор ракет.
Старт состоялся в 8:34 утра по местному времени с небольшого космодрома в городке Бока-Чика, штат Техас.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/4t8mRP37Gp— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023
Starship - первая полностью многоразовая и самая большая в истории ракета, которую в будущем планируется использовать для полетов на околоземную орбиту, на Луну и Марс.
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