LIZDA потребует отставки Кариньша

Такое решение профсоюз принял на внеочередном заседании совета в четверг, 20 апреля.

В пятницу запланировано внеочередное заседание правительства, на котором планируется утвердить правила Кабмина о том, как будут повышаться зарплаты учителям.

LIZDA отмечает, что основной причиной требования об отставке является задержка с выполнением соглашения о забастовке, а также многолетнее игнорирование принципов надлежащего управления.

Также поводом для требования, по мнению LIZDA, является высокомерное отношение премьер-министра к приглашению представителей отрасли посетить шествие работников образования и здравоохранения, запланированное на 24 апреля. Ответ до сих пор не получен, говорят в профсоюзе.

Будущее латвийских детей нуждается в диалоге и совместной работе, а не в ультиматумах, считает премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Будущее латвийских детей нуждается в диалоге и совместной работе, а не в ультиматумах. График повышения заработной платы учителей принят, и завтра мы примем правила Кабинета министров. Наша цель - добиться последовательного и предсказуемого повышения зарплат учителей - будет достигнута", - написал премьер в Twitter, отвечая на заявление LIZDA.

Уже сообщалось, что предложенный Министерством образования и науки график оплаты труда педагогов предусматривает повышение минимальной ставки заработной платы для всех групп педагогов с 1 сентября текущего года. Для педагогов, за исключением воспитателей дошкольных учреждений, самая низкая почасовая ставка составит 8,50 евро.

Правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии. Планируется, что в забастовке примут участие 19 895 работников образования.

Глава LIZDA Инга Ванага во время встречи с представителями учебных заведений в среду, 19 апреля, раскритиковала руководство МОН, которое обещало, что правительство утвердит график повышения заработной платы педагогам до 14 марта, чего не произошло. Поэтому были основания полагать, что не был утвержден график повышения заработной платы для какой-либо группы учителей, а также план уравновешивания нагрузки для всех учителей.