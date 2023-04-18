Утвержден график повышения зарплат учителей. Но педагоги не отменят забастовку

Планируется, что с 1 января 2024 года самая низкая почасовая ставка для учителей составит 9,54 евро, а с 1 января 2025 года - 10,35 евро.

Для педагогов дошкольных учреждений самая низкая ставка оплаты труда с 1 сентября этого года составит 7,75 евро, с 1 января 2024 года - 9,04 евро, а с 1 января 2025 года - 10,35 евро.

Одобрен также график повышения самой низкой месячной оплаты труда для академического персонала вузов - с 1 сентября этого года самая низкая месячная зарплата профессоров составит 1982 евро, ассоциированных профессоров - 1587 евро, доцентов - 1270 евро, лекторов - 1017 евро, ассистентов - 810 евро.

Планируется, что с 1 января 2024 года самая низкая месячная зарплата профессоров составит 2220 евро, ассоциированных профессоров - 1777 евро, доцентов - 1423 евро, лекторов - 1139 евро, ассистентов - 910 евро.

Также в сотрудничестве с социальными партнерами планируется разработать минимальные требования по сбалансированной рабочей нагрузке для всех групп педагогов.

Как сообщалось, соответствующие правила Кабинета министров о порядке повышения зарплат учителей планируется утвердить на внеочередном заседании правительства в пятницу, 21 апреля.

В свою очередь, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага заявила,

что если соглашение между LIZDA и Кабинетом министров не будет выполнено до среды, 19 апреля, трехдневная забастовка педагогов не будет отменена.

Она отметила, что имеющиеся в открытом доступе расчеты Министерства образования все еще неточны. Ванага сказала, что невозможно обеспечить выполнение всех требований, так как в настоящее время не учтено повышение заработной платы школьной администрации, логопедов, социальных педагогов и других групп.

На это министр образования и науки Анда Чакша ответила, что сейсас основное внимание уделяется повышению минимальной заработной платы педагогов.

Правление LIZDA приняло решение провести акцию протеста 24 апреля, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии.