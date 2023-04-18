Утвержден график повышения зарплат учителей. Но педагоги не отменят забастовку

Правительство сегодня, 18 апреля, утвердило предложенный Министерством образования и науки график повышения зарплат учителей, согласно которому с 1 сентября этого года самая низкая почасовая ставка для педагогов, за исключением воспитателей дошкольных учреждений, составит 8,50 евро.
Планируется, что с 1 января 2024 года самая низкая почасовая ставка для учителей составит 9,54 евро, а с 1 января 2025 года - 10,35 евро.
Для педагогов дошкольных учреждений самая низкая ставка оплаты труда с 1 сентября этого года составит 7,75 евро, с 1 января 2024 года - 9,04 евро, а с 1 января 2025 года - 10,35 евро.
Одобрен также график повышения самой низкой месячной оплаты труда для академического персонала вузов - с 1 сентября этого года самая низкая месячная зарплата профессоров составит 1982 евро, ассоциированных профессоров - 1587 евро, доцентов - 1270 евро, лекторов - 1017 евро, ассистентов - 810 евро.
Планируется, что с 1 января 2024 года самая низкая месячная зарплата профессоров составит 2220 евро, ассоциированных профессоров - 1777 евро, доцентов - 1423 евро, лекторов - 1139 евро, ассистентов - 910 евро.
Также в сотрудничестве с социальными партнерами планируется разработать минимальные требования по сбалансированной рабочей нагрузке для всех групп педагогов.
Как сообщалось, соответствующие правила Кабинета министров о порядке повышения зарплат учителей планируется утвердить на внеочередном заседании правительства в пятницу, 21 апреля.
В свою очередь, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага заявила,
что если соглашение между LIZDA и Кабинетом министров не будет выполнено до среды, 19 апреля, трехдневная забастовка педагогов не будет отменена.
Она отметила, что имеющиеся в открытом доступе расчеты Министерства образования все еще неточны. Ванага сказала, что невозможно обеспечить выполнение всех требований, так как в настоящее время не учтено повышение заработной платы школьной администрации, логопедов, социальных педагогов и других групп.
На это министр образования и науки Анда Чакша ответила, что сейсас основное внимание уделяется повышению минимальной заработной платы педагогов.
Правление LIZDA приняло решение провести акцию протеста 24 апреля, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии.
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