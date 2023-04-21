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Латвийская тяжелоатлетка Даниэла Иванова завоевала бронзу на чемпионате Европы

rus.tvnet.lv
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Фото: Latvijas Svarcelšanas Federācija/Facebook

Латвийская тяжелоатлетка Даниэла Иванова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европыв в весовой категории до 76 килограммов.

Иванова в рывке подняла 93 и 96 кг, но не справилась с 99 кг. Этот результат позволил Ивановой занять пятое место в рывке. Победу в этой дисциплине одержала француженка Мари-Жозеф Феге, которая подняла 113 кг.

В толчке Иванова сначала подняла 120 кг, а затем справилась с весом 123 и 126 кг. Благодаря этому результату латвийская штангистка заняла второе место в толчке, уступив лишь Феге, которая подняла 130, 135 и 140 кг.

Всего латвийская спортсменка подняла 222 килограмма (96+126), завоевав серебряную награду в толчке.

Убедительную победу одержала Феге, подняв в сумме 253 кг (113+140), серебро завоевала армянка Татева Акопян, поднявшая 226 кг (104+122).

Напомним, ранее в весовой категории до 73 килограммов чемпионом Европы стал латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев.

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