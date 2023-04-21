Инфографика ⟩ Ставки Euribor вернулись к уровню 2008 года, и это еще не предел

К сожалению, ожидается, что при этом самые высокие ставки Euribor за последние 14 лет еще не достигнуты. Уже в начале мая Европейский центральный банк планирует очередное повышение базовых ставок, что, как ожидается, поднимет ставки Euribor еще больше.

Если осенью прошлого года эксперты прогнозировали, что 6-месячная ставка Euribor достигнет пика в 3,5% летом 2023 года, то эта отметка была достигнута уже в апреле. Последние прогнозы Банка Эстонии показывают, что пиковые ставки Euribor могут быть достигнуты осенью этого года.

В свою очередь в опубликованном в марте Банком Латвии отчете о макроэкономических событиях предполагается, что в 2023 году котируемые на финансовом рынке значения Euribor будут более чем на 3% выше, чем в среднем в 2022 году. Так, если в 2022 году средняя 6-месячная ставка Euribor составляла 0,682%, то в этом году эта ставка может превысить 3,682%. Таким образом, если в 2022 году средняя 6-месячная ставка Euribor составляла 0,682%, то в этом году эта ставка может превысить 3,682%.