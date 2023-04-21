Инфографика ⟩ Ставки Euribor вернулись к уровню 2008 года, и это еще не предел

Шестимесячная ставка Euribor, к которой привязана большая часть кредитов на приобретение жилья в Латвии, достигла уже 3,587%. В последний раз шестимесячная ставка Euribor была выше аж в начале декабря 2008 года.
К сожалению, ожидается, что при этом самые высокие ставки Euribor за последние 14 лет еще не достигнуты. Уже в начале мая Европейский центральный банк планирует очередное повышение базовых ставок, что, как ожидается, поднимет ставки Euribor еще больше.
Если осенью прошлого года эксперты прогнозировали, что 6-месячная ставка Euribor достигнет пика в 3,5% летом 2023 года, то эта отметка была достигнута уже в апреле. Последние прогнозы Банка Эстонии показывают, что пиковые ставки Euribor могут быть достигнуты осенью этого года.
В свою очередь в опубликованном в марте Банком Латвии отчете о макроэкономических событиях предполагается, что в 2023 году котируемые на финансовом рынке значения Euribor будут более чем на 3% выше, чем в среднем в 2022 году. Так, если в 2022 году средняя 6-месячная ставка Euribor составляла 0,682%, то в этом году эта ставка может превысить 3,682%. Таким образом, если в 2022 году средняя 6-месячная ставка Euribor составляла 0,682%, то в этом году эта ставка может превысить 3,682%.
При этом прогнозы о том, когда ожидать более резкого падения ставок, разнятся.
Раннее Reuters сообщил, что финансовые рынки рассчитывают на снижение процентных ставок в первой половине следующего года, поскольку они опасаются, что Европейский центральный банк повышает базовые ставки слишком быстро, со слишком большими шагами, и ему придется быстро их сокращать.
Аналитики также ранее объясняли, что обычно требуется около шести месяцев, чтобы изменения в денежно-кредитной политике повлияли на инфляцию и экономический рост. Соответственно, если в ближайшие месяцы мы увидим, что повышение базовых ставок Европейского центрального банка в предыдущем году привело к значительному снижению инфляции, то Европейский центральный банк может изменить свою позицию и снизить базовые ставки.
Однако в марте трейдеры все еще были настроены на то, что высокие ставки будут сохраняться еще долго. Следует отметить, что, согласно информации, опубликованной в начале апреля, финансовые рынки ожидают, что Европейский центральный банк повысит ставки на 25 базисных пунктов как в мае, так и в июне, но третье повышение могут быть запланировано уже в сентябре.
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