Сборная Латвии проиграла второй матч на юниорском ЧМ-2023

На этот раз латвийские хоккеисты уступили сборной Финляндии со счётом 2:5 (0:1, 0:3, 2:1).

Сборная Латвии пропустила первую шайбу спустя 85 секунд после начала матча - автором гола стал Расмус Кумпулайнен. Во втором периоде Топиас Хюннинен, Каспер Халттунен и Туомас Уронен забросили ещё три шайбы в ворота Акселя Озолса.

Третий период сборная Латвии начала с Линардом Фелдбергом в воротах. На 45-й минуте Валтерс Ниедрайс сократил отставание в счёте, но менее чем через две минуты Кумпулайнен вновь поразил ворота латвийской сборной. Окончательный счёт на 54-й минуте установил Маркус Стрейкиш, для которого этот гол стал первым на турнире.

Таким образом, в двух сыгранных матчах юниоры из Латвии не набрали ни одного очка. В стартовом матче чемпионата мира, который проходит в Швейцарии, сборная Латвии потерпела разгромное поражение от США - 1:7.

В воскресенье, 23 апреля сборная Латвии проведёт поединок с хозяйкой турнира - Швейцарией, а на следующий день сыграет с Норвегией. Во второй подгруппе выступают Швеция, Чехия, Канада, Германия и Словакия.

В прошлом году латвийские хоккеисты завершили чемпионат мира в элитном дивизионе на 7-м месте.