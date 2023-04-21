С 1 сентября вырастет минимальная почасовая ставка педагогов

В целях согласования минимальных требований по балансировке нагрузки планируется до 31 мая разработать методические рекомендации по балансировке нагрузки для всех групп педагогов, включая вспомогательный персонал. Кроме того, до 31 октября министерство планирует провести оценку всех преподавательских должностей, кроме академического персонала, для определения градации тарифной ставки.

Минимальные месячные ставки заработной платы для академического персонала вузов будут повышены на 13% с сентября текущего года при сохранении текущих пропорций разницы в оплате труда между должностями.

График повышения заработной платы преподавателей предусматривает, что с 1 сентября минимальная месячная заработная плата профессоров составит 1982 евро, ассоциированных профессоров - 1587 евро, доцентов - 1270 евро, лекторов - 1017 евро, ассистентов - 810 евро, при этом для остальных должностей будут сохранены действующие пропорции разницы в оплате труда.

Для обеспечения необходимого финансирования оплаты труда академического персонала в этом году из уже утвержденного финансирования высшего образования будет выделено 2 821 222 евро, а с 2024 года ежегодно потребуется дополнительно 8 559 486 евро.

В этом году из средств государственного бюджета будет выделено 9 039 833 евро на повышение заработной платы другим педагогам, а с 2024 года ежегодно потребуется дополнительно 27 119 499 евро.

МОН заявило, что заработная плата педагогов, обучающих детей в возрасте от 1,5 до 4 лет, финансируется из бюджетов самоуправлений и для их повышения необходимо изыскать ресурсы из муниципальных бюджетов.

Министр образования и науки Анда Чакша заявила на заседании правительства, что принятые поправки предусматривают выполнение требований забастовки педагогов, однако Латвийский профсоюз работников образования и науки ранее заявил, что забастовку не отменит.