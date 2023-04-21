Во время забастовки LIZDA в центре Риги ограничат движение

Во время марша, организованного Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) 24 апреля, в центре Риги будет ограничено движение транспорта, сообщили в Рижской думе.
Во время мероприятия с 11:00 до 12:30 пешеходное и автомобильное движение будет закрыто по маршруту ул. Тербатас - ул. Элизабетес - бульвар Бривибас - ул. Калькю - ул. Вальню - ул. Торню - ул. Екаба - Домская площадь.
В период с 8:00 до 11:00 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Тербатас, на участке от ул. Матиса до ул. Стабу.
С 12:30 до 14:30 на Домской площади пройдет собрание, поэтому с 8.00 до 17.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Домской площади.
В период с 10:00 до 11:30 будет закрыто автомобильное движение на ул. Бруниниеку, на участке от ул. Кр. Барона до ул. Тербатас, за исключением оперативного и общественного транспорта, а также транспортных средств участников марша.
Движение также будет закрыто на ул. Тербатас, на участке от ул. Матиса до ул. Стабу.
На организатора шествия и собрания возлагается обязанность соблюдать правила общественного порядка, а также убрать территорию после окончания мероприятий.
В случае необходимости, транспортные средства, оставленные в неположенном месте, будут в принудительном порядке перемещены на ближайшее разрешенное парковочное место.
Как сообщалось, в начале следующей недели планируется трехдневная забастовка учителей, которая начнется с марша протеста.
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