Во время забастовки LIZDA в центре Риги ограничат движение

Во время мероприятия с 11:00 до 12:30 пешеходное и автомобильное движение будет закрыто по маршруту ул. Тербатас - ул. Элизабетес - бульвар Бривибас - ул. Калькю - ул. Вальню - ул. Торню - ул. Екаба - Домская площадь.

В период с 8:00 до 11:00 часов будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Тербатас, на участке от ул. Матиса до ул. Стабу.

С 12:30 до 14:30 на Домской площади пройдет собрание, поэтому с 8.00 до 17.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Домской площади.

В период с 10:00 до 11:30 будет закрыто автомобильное движение на ул. Бруниниеку, на участке от ул. Кр. Барона до ул. Тербатас, за исключением оперативного и общественного транспорта, а также транспортных средств участников марша.

Движение также будет закрыто на ул. Тербатас, на участке от ул. Матиса до ул. Стабу.

На организатора шествия и собрания возлагается обязанность соблюдать правила общественного порядка, а также убрать территорию после окончания мероприятий.

В случае необходимости, транспортные средства, оставленные в неположенном месте, будут в принудительном порядке перемещены на ближайшее разрешенное парковочное место.

Как сообщалось, в начале следующей недели планируется трехдневная забастовка учителей, которая начнется с марша протеста.