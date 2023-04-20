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Из-за забастовки в Риге не будут работать 38 учебных заведений

rus.tvnet.lv/LETA
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Школа. Иллюстративное фото.
Школа. Иллюстративное фото. Фото: LETA

Во время забастовки учителей в Риге будут закрыты 38 учебных заведений, сообщает управление коммуникации Рижской думы.

Среди них - 28 детских садов и 10 школ. Два учебных заведения будут участвовать в забастовке только один день - 24 апреля. Еще 62 дошкольных учреждения и 64 школы во время забастовки будут работать частично.

75 столичных детских садов и 21 школа не примут участие в забастовке.

Всего на участие в забастовке заявки подали около 4200 работников из 164 учебных заведений столицы. В забастовке планируют принять участие 1267 воспитателей детских садов и 2412 учителей, 395 помощников педагогов и 121 технический работник.

С учетом того, что количество бастующих педагогов в разных учреждениях отличается, школы и детские сады будут проводить занятия с 24 апреля по мере своих возможностей, о чем учреждения проинформируют детей и родителей.

Родителей просят следить за информацией, чтобы быстро реагировать на изменения, например, если забастовка будет отменена.

Руководитель каждого учебного заведения примет решение, как учебный процесс будут обеспечивать не участвующие в забастовке педагоги, и издаст приказ об организации работы во время забастовки.

Рижская дума напоминает, что любой работник образовательного учреждения имеет право участвовать в забастовке, и просит с пониманием отнестись к предстоящим изменениям в учебном процессе.

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