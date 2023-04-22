Из Риги в Кению вывезли первый подсанкционный груз российских удобрений

Это первый груз из примерно 200 000 тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат компаниям, находящимся под санкциями ЕС, и хранятся на территории Латвии.

В ближайшее время Всемирная продовольственная программа планирует вывезти из Латвии еще несколько партий минеральных удобрений, на которые сейчас распространяются санкции, чтобы оказать поддержку странам, которые больше всего нуждаются в этой продукции.

6 декабря 2022 года Кабинет министров принял решение откликнуться на просьбу ООН о снижении негативных последствий войны России в Украине и помочь в разрешении продовольственного кризиса в Африке и Латинской Америке. Кабинет министров поддержал безвозмездную передачу минеральных удобрений.

Латвия приняла решение разрешить вывоз из Риги минеральных удобрений подсанкционной компании "Уралхим" при условии, что компания не получит от этого никакой финансовой выгоды.

Как сообщалось ранее, на территории Латвии находится около 200 тысяч тонн минеральных удобрений российского производства, принадлежащих компаниям, находящимся под санкциями ЕС, дальнейшая судьба которых с момента принятия санкций ЕС против России долгое время была неясна.