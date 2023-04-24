Полиция начала уголовный процесс против тренера Стельмаха

Государственная полиция по заявлению Латвийского баскетбольного союза (LBS) начала уголовный процесс о возможных нарушениях в действиях тренера Андриса Стельмаха, стало известно агентству LETA.
Как сообщили в отделе общественных отношений Госполиции, процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.
В настоящее время процесс начат на основании указанной в заявлении LBS информации, а не в отношении конкретного лица.
Портал Delfi ранее сообщил, что в работе Стельмаха было зафиксировано несколько нарушений, в том числе эмоциональное насилие над воспитанницами, совращение и употребление алкоголя во время работы.
Сам Стельмах называет информацию о якобы совершенных им проступках клеветой и слухами.
Латвийский совет спортивных федераций запросил у Юрмальской спортивной школы, где работает Стельмах, и LBS информацию об имеющихся у них фактах, связанных с опубликованной в СМИ информацией о действиях тренера.
LBS отстранил Стельмаха от участия в соревнованиях и подал заявление в полицию. На время расследования тренер отстранен от работы в Юрмальской спортивной школе.
В конце марта Стельмах ушел с должности главного тренера женской сборной Латвии U-18 по баскетболу после того, как широкий резонанс вызвали его недобросовестные действия в матче за бронзовые медали Латвийской женской баскетбольной лиги, который выиграла команда "Юрмала".
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