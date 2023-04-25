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"Перед камерой чувствую себя как рыба в воде": экс-ведущая о планах на будущее

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31 марта после почти семи лет работы редактор прогноза погоды LTV Рамона Салминя покинула Латвийское телевидение (LTV). В разговоре с изданием Kas Jauns? она расскрыла планы на будущее.

Когда ее спросили о чувствах после того, как она покинула свою многолетнюю рабочую среду, она сказала: "Чувства двоякие - я рада, что я такая смелая и самодостаточная, чтобы идти к новым мечтам и целям. Честно говоря, я ​​даже горжусь собой, что сейчас выхожу из зоны комфорта, чтобы двигаться дальше с новыми амбициями.

С другой стороны, немного грустно. Но в моменты, когда становится немного грустно, я напоминаю себе, что каждый конец - это новое начало. И я не планирую уходить с этого поприща, потому что перед камерой чувствую себя как рыба в воде".

"Мои дальнейшие планы также связаны с работой в журналистике, на телевидении и в целом с общественной сферой, но уже не на Латвийском телевидении", - призналась Салминя.

Конкретных планов она пока не раскрывает.

Напомним, ранее в беседе с журналом Ieva Рамона Салминя рассказала, как она похудела на 19 кг за пять месяцев.

Уже сообщалось, что 31 марта Рамона Салминя провела свой последний рабочий эфир на LTV.

Больше читайте в журнале Kas Jauns?

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