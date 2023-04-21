Экс-ведущая прогноза погоды рассказала, как похудела на 19 кг

"Мой секрет, который на самом деле не секрет, заключается в том, чтобы следить за тем, что я ем, но не ограничивать себя и, если я хочу угощения, не отказывать себе в нем. Я живу без крайностей, но должна быть небольшая дисциплина. Нет волшебной таблетки или эликсира, который помог бы мне похудеть, а затем поддерживать себя в форме. Это постоянная работа над собой, но для меня это не сложно, потому что я вкладываю в себя и время, и силы, чтобы чувствовать себя хорошо", - говорит Салминя. .