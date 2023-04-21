Экс-ведущая прогноза погоды рассказала, как похудела на 19 кг

Бывший редактор прогноза погоды LTV Рамона Салминя в беседе с журналом Ieva рассказала, как она похудела на 19 кг за пять месяцев.
Рамона Салминя рассказывает, что раньше она весила 80 кг, но более десяти лет назад похудела на 19 кг за пять месяцев. Сейчас весит 63 кг и считает, что это тот вес, при котором она чувствует себя лучше всего.
На вопрос, как она похудела, Салминя рассказала, что консультировалась с тренером по фитнесу, который составил для нее специальное меню, а также занималась спортом три раза в неделю.
С другой стороны, на вопрос, как ей удается поддерживать свой вес, Рамона заявляет, что ни в чем себя не ограничивает в повседневной жизни и не считает калории - только не употребляет продукты, содержащие глютен и лактозу.
"Мой организм не перерабатывает их так, как должен, в моем меню нет хлеба, булочек, пирожных и многих других продуктов", - говорит Салминя.
"Mans noslēpums, kas īstenībā nav nekāds noslēpums, ir - sekot līdzi tam, ko ēdu, tomēr neierobežot sevi un, ja vēlos kādu našķi, neatteikt sev to. Iztieku bez galējībām, taču disciplīnai nedaudz ir jābūt. Nav tādas burvju tabletītes vai eliksīra, kas palīdzētu notievēt un pēc tam saglabāt formu. Tas ir nemitīgs darbs pašai ar sevi, bet man tas nav grūti, jo gan laiku, gan enerģiju taču ieguldu sevī, lai labi justos," saka Salmiņa.
Viņa sporto trīs līdz četras reizes nedēļā, pārvietojas ar velosipēdu, bet ziemā slēpo.
"Мой секрет, который на самом деле не секрет, заключается в том, чтобы следить за тем, что я ем, но не ограничивать себя и, если я хочу угощения, не отказывать себе в нем. Я живу без крайностей, но должна быть небольшая дисциплина. Нет волшебной таблетки или эликсира, который помог бы мне похудеть, а затем поддерживать себя в форме. Это постоянная работа над собой, но для меня это не сложно, потому что я вкладываю в себя и время, и силы, чтобы чувствовать себя хорошо", - говорит Салминя. .
Она занимается спортом три-четыре раза в неделю, ездит на велосипеде, а зимой катается на лыжах.
31 марта Рамона Салминя провела свой последний рабочий эфир на LTV.
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