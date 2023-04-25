Noize MC остановил концерт, когда охранник отобрал у зрительницы флаг Украины

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что одна из зрительниц развернула флаг Украины, пока музыкант исполнял песню на украинском языке.

Noize MC возмутили действия охраны. Певец остановил концерт и отказался продолжать его, пока людям не вернут флаги.

Сообщается, что зрители начали скандировать "Нет войне!".

По сообщению местных блогеров, организаторы запретили проносить на концерт флаги "из соображений безопасности".

Напомним, что Noize MC с первых дней войны в Украине осудил российскую агрессию и провел серию благотворительных концертов Voices of Peace. В ноябре 2022 года Минюст РФ объявил его иноагентом.