Фото ⟩ "Я знаю sveiki, uz redzēšanos": слова о Риге и антивоенные лозунги на концерте Noize MC

Ваня вспомнил, как впервые приехал выступать в Ригу 10 лет назад. Сказал, что никогда не забудет танец с бабушкой на улице и то, как читал фристайл, где просил власти помочь русским бомжам.

Noize MC в Риге, 22.10.2022, Palladium Фото: Jevgeny Luhnev/пресс-фото

"Я смотрю, у вас не все так однозначно?"

Перед песней "Грабли" артист поинтересовался, как у зала дела. Зал зашумел в ответ. "Я смотрю, у вас не все так однозначно? Ничего, сейчас будем проводить разъяснительную работу", - продекламировал он. Во время исполнения в песне прозвучал и отрывок композиции Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца".

Зал мгновенно поддерживал и выкрикивал вместе с артистом антивоенные лозунги : "Нет войне", "Путин х**ло" и другое. В зале кто-то на протяжении всего концерта доставал флаг Латвии. На сцене была анимация, сделанная в цветах украинского флага. Во время фристайла Ваня упомянул о своем статусе "иноагента" и предателя в РФ, поддержке Украины и Роскомнадзоре.

Noize MC в Риге, 22.10.2022, Palladium Фото: Jevgeny Luhnev/пресс-фото

Программа концерта состояла из популярных треков артиста за все 19 лет существования группы и новых композиций. Прозвучали "Устрой дестрой", "Песня для радио", "Вселенная бесконечна?", "Ругань из-за стены", "На Марсе классно", "26.04", "Вуду", "Песня предателя", "Лето в столице", "Танцы" (ремикс на Воплі Відоплясова), "Почитай старших" и другие.

Noize MC в Риге, 22.10.2022, Palladium Фото: Jevgeny Luhnev/пресс-фото

Воспоминания о Латвии и Риге