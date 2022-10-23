Фото ⟩ "Я знаю sveiki, uz redzēšanos": слова о Риге и антивоенные лозунги на концерте Noize MC

22 октября на сцене концертного зала Palladium с большим концертом выступил российский музыкант Noize MС (наст. имя - Иван Алексеев).
"Никогда не забуду танцы с бабушкой на улице"
Иван Алексеев, более известный как Noize MС, в своих треках соединяет рок-музыку и хип-хоп. Настоящей кульминацией на его концертах всегда является фристайл. Это импровизация в рэпе, декламация и пение рифмованного ритмизированного речитатива, создаваемого на ходу. Конечно, это было в Риге и в этот раз. Со словами благодарности о теплом приеме, балтийском море и о том, как у нас уютно.
Noize MC приехал на этот раз в Ригу с группой в рамках тура "Все как у людей". Сетлист концерта, который длился около 1,5 часа, можно назвать антивоенно-лирично-ностальгическим. Конечно, для большинства фанатов музыкант не Иван Алексеев, а просто Ваня. "Ваня, я хочу от тебя детей" - это то, что с легкостью можно было расслышать в толпе, кроме скандирования имени исполнителя.
"Жизнь зачеркнута буквой Z, но я новую срежиссирую", - начал Ваня свое выступление с новинки "Страна дождей". Далее последовали такие композиции, как "Вьетнам", "Люди с автоматами", "Иордан". Как и на каждом концерте, трек "Иордан" Noize MC посвятил соавтору композиции, чей голос звучит фоном, Саше Соколовой, умершей от рака в возрасте 34 лет.
Ваня вспомнил, как впервые приехал выступать в Ригу 10 лет назад. Сказал, что никогда не забудет танец с бабушкой на улице и то, как читал фристайл, где просил власти помочь русским бомжам.
"Я смотрю, у вас не все так однозначно?"
Перед песней "Грабли" артист поинтересовался, как у зала дела. Зал зашумел в ответ. "Я смотрю, у вас не все так однозначно? Ничего, сейчас будем проводить разъяснительную работу", - продекламировал он. Во время исполнения в песне прозвучал и отрывок композиции Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца".
Зал мгновенно поддерживал и выкрикивал вместе с артистом антивоенные лозунги : "Нет войне", "Путин х**ло" и другое. В зале кто-то на протяжении всего концерта доставал флаг Латвии. На сцене была анимация, сделанная в цветах украинского флага. Во время фристайла Ваня упомянул о своем статусе "иноагента" и предателя в РФ, поддержке Украины и Роскомнадзоре.
Программа концерта состояла из популярных треков артиста за все 19 лет существования группы и новых композиций. Прозвучали "Устрой дестрой", "Песня для радио", "Вселенная бесконечна?", "Ругань из-за стены", "На Марсе классно", "26.04", "Вуду", "Песня предателя", "Лето в столице", "Танцы" (ремикс на Воплі Відоплясова), "Почитай старших" и другие.
Воспоминания о Латвии и Риге
"Я знаю sveiki, uz redzēšanos, piens. Спасибо вам огромное. Я вас люблю", - сказал артист со сцены. Перед тем, как объявить песню Егора Летова "Все как у людей", он вспомнил, как в 2000 году Летова не пустили в Латвию, сняв с поезда в Зилупе. "Но мы довезли его наследие до вас все равно. Пусть и с некоторым опозданием", - добавил музыкант.
После Noize MC поправил себя и сказал, что впервые в Латвии он был 13 лет назад, когда приехал снимать клип на трек "Выдыхай". Он указал, что здание на видео - это бывшая бумажная фабрика, а труба - это кадры, сделанные в Елгаве: "Вот это мое путешествие по лестницам и кадры раздолбанного здания - это бывшая бумажная фабрика ваша. А замечательные кадры в трубе, где развеваются мои щеки - это Елгава".
В финале прозвучала "Я рок-звезда. Идите на...", но Ваня сказал, что он не может так закончить. "Дело в том, что моя жена из Риги. Если вы спросите - мое море, какое оно? Я отвечу, что Балтийское", - проскандировал артист под одобрительный возглас зала, завершив концерт одной из своих самых лиричных композиций - "Море".
Галерея: Концерт Noize MC в Риге
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