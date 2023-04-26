Кариньш: похоже, что МОН и LIZDA говорят на разных языках

В то же время он указал, что необходимо работать вместе, чтобы муниципальное финансирование, предназначенное для оплаты труда учителей, было направлено именно туда, куда оно предназначено. Он также напомнил, что уже приняты соответствующие решения, чтобы требования учителей были выполнены.