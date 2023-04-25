На удовлетворение требований педагогов планируется выделить еще 4,2 млн евро

Эта сумма будет выделена в дополнение к уже выделенным 9 млн евро, что предусмотрено утвержденными 21 апреля поправками в правила Кабмина об оплате труда педагогов. Финансирование будет использовано для повышения заработной платы тех учителей, чья ставка заработной платы в настоящее время выше минимальной.

До вчерашнего дня у Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) и Министерства образования и науки (МОН) были разные мнения относительно того, выполнило ли государство требования забастовки педагогов - МОН настаивало на том, что требования выполнены, так как на повышение самых низких зарплат выделены деньги, в то время как LIZDA настаивал на надбавках и для тех педагогов, которые уже получают более высокие зарплаты.

Также будет пересмотрен источник финансирования повышения заработной платы работников вузов, но пока он не назван.

Глава LIZDA Инга Ванага сообщила агентству LETA, что последнее предложение МОН предусматривает выполнение забастовочного соглашения, однако окончательная оценка будет дана только после полного ознакомления профсоюза с расчетами министерства.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с представителями МОН и профсоюза заявил, что журналистам, что даже если государственный бюджет будет перераспределен в пользу образования, индивидуальные жалобы многих учителей останутся нерешенными до конца, потому что необходимо привести в порядок школьную сеть в самоуправлениях.

Чакша также заявила агентству LETA, что ответственность за распределение выделенных средств лежит на самоуправлениях, чтобы обеспечить адекватный рост заработной платы учителей.

Если профсоюз убедится, что предложенные расчеты верны, а забастовочные соглашения выполнены в полном объеме, забастовка учителей не будет продлена. Забастовка продолжится в среду, так как внеочередное заседание правительства запланировано в среду во второй половине дня.