Трюк, позволяющий существенно уменьшить время запекания картофеля

Существуют всевозможные умные и современные инструменты для более быстрого запекания, но можно сэкономить деньги и место на кухне, используя самые обычные металлические чайные ложки.

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Повар Фил Викери поделился этим трюком в своей программе This morning. Он объяснил, что чайная ложка, проткнутая через овощ, существенно уменьшает время запекания - примерно на 20 минут, поскольку она нагревается и запекает картофель изнутри.

Еще один совет от шеф-повара: чтобы более крупная картофелина, запекаемая целиком, не лопнула из-за температурных колебаний, когда ее будут доставать, лучше перед запеканием надрезать кожуру.