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Трюк, позволяющий существенно уменьшить время запекания картофеля

rus.tvnet.lv
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Фото: Ivan Danik/Shutterstock.com

Будь то гарнир или главное блюдо, запеченный в духовке картофель с кожурой - хрустящий снаружи и мягкий, воздушный внутри - поистине чарующее лакомство! Однако среднее время приготовления такой картошки составляет час, если не больше...

Существуют всевозможные умные и современные инструменты для более быстрого запекания, но можно сэкономить деньги и место на кухне, используя самые обычные металлические чайные ложки.

Фото: Скриншот

Повар Фил Викери поделился этим трюком в своей программе This morning. Он объяснил, что чайная ложка, проткнутая через овощ, существенно уменьшает время запекания - примерно на 20 минут, поскольку она нагревается и запекает картофель изнутри. 

Еще один совет от шеф-повара: чтобы более крупная картофелина, запекаемая целиком, не лопнула из-за температурных колебаний, когда ее будут доставать, лучше перед запеканием надрезать кожуру.

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