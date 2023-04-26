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В Риге с большим концертом выступит Моргенштерн

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Концерт Моргенштерна
Концерт Моргенштерна Фото: Jānis Škapars/TVNET

3 июня на концертной площадке Wondersala с большим сольным концертом выступит рэпер Моргенштерн.

Музыкант Алишер Моргенштерн за время своей карьеры выиграл призы в таких номинациях как "Артист года", "Человек года", "Музыкант года", "Женщина года", а также попал в топ самых успешных звёзд по мнению Forbes. У него 7 студийных альбомов, а его клип на песню Cristal & МОЁТ собрал более 120 миллионов просмотров на Youtube.

Напомним, что в июне 2022 года российский минюст включил рэп-исполнителя Моргенштерна в реестр физлиц, выполняющих функции "иностранного агента". Сейчас артист находится в Дубае, где активно работает над новым материалом, выпускает песни, а также снимает клипы.

В Риге на концерте музыкант исполнит свои лучшие работы, а также презентует новые работы.

Билеты в кассах сети Bilešu Serviss.

О том, как это было в 2022 году:

Видео: Моргенштерн -  Cristal & МОЁТ

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