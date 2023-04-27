Иран задержал нефтяной танкер, США требуют освободить корабль

Задержан танкер Advantage Sweet, сообщили в ВМС США.

Сайт MarineTraffic.com сообщил, что днем в четверг, 27 апреля, ​​корабль находился в Оманском заливе к северу от столицы Омана. Он только что прибыл из Кувейта и собирался отправиться в Хьюстон, штат Техас.

Иран захватил судно Advantage Sweet, когда оно находилось в международных водах.

"Во время захвата нефтяной танкер подал сигнал бедствия. Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность.

Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер", - заявили в ВМС США.

По данным США, это как минимум пятое коммерческое судно, захваченное Тегераном за последние два года.

Иран не признался в захвате Advantage Sweet.