Иран задержал нефтяной танкер, США требуют освободить корабль

В четверг Иран задержал в Оманском заливе танкер, зарегистрированный на Маршалловых островах, сообщили ВМС США.
Сайт MarineTraffic.com сообщил, что днем в четверг, 27 апреля, корабль находился в Оманском заливе к северу от столицы Омана. Он только что прибыл из Кувейта и собирался отправиться в Хьюстон, штат Техас.
Иран захватил судно Advantage Sweet, когда оно находилось в международных водах.
"Во время захвата нефтяной танкер подал сигнал бедствия. Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность.
Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер", - заявили в ВМС США.
По данным США, это как минимум пятое коммерческое судно, захваченное Тегераном за последние два года.
Иран не признался в захвате Advantage Sweet.
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