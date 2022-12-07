"Прячущийся танкер". Эксперты показали, как Россия может уходить от нефтяных санкций

С 5 декабря в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на российскую нефть, поставленную танкерами; с этого же дня страны "Большой семерки", Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель - поставки по цене выше этой не могут быть застрахованы в компаниях этих стран, а они фактически контролируют весь мировой рынок.

Global Fishing Watch выяснила, что "Капитан Щемилкин" с 28 мая по 12 июля стоял на якоре близ берегов Мальты, но все это время выдавал в эфир сигнал, будто находится намного восточнее, в греческих водах. Затем танкер вернулся в Черное море, а в августе снова вышел в Средиземное море и в этот раз пошел на Северный Кипр, к порту и электростанции Текнеджик - но в AIS сообщал, что описывает круги опять-таки в греческих водах.

"В последние месяцы мы видим, как российские танкеры совершают нечто похожее на тренировочные [по обходу санкций] рейсы", - сказал FT Самир Мадани, глава сервиса TankerTrackers.com.

Для того чтобы показать, что "Капитан Щемилкин" фальсифировал данные о своем местоположении, Global Fishing Watch сравнила данные из AIS со спутниковыми снимками Европейского космического агентства и компании Planet Labs.

Кроме того, организация выяснила, что временами сигналы российского танкера спутники ловили не в тех районах, где он должен был быть согласно содержанию этих сигналов.

Financial Times проделала ту же операцию, самостоятельно получив исходные данные.