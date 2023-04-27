Юниорская сборная Латвии проиграла в 1/4 финала чемпионата мира

Латвия проиграла со счетом 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).

Шведы имели огромный перевес, побеспокоив латвийского вратаря 20 раз в первом периоде, в то время как наши хоккеисты пробили по воротам соперника всего шесть раз.

Авторами шайб у победителей стали нападающие Отто Стенберг, оформивший дубль, Ноэль Норд, Давид Эдстрем, Ноа Дауэр Нильссон и Симон Сетер. В составе нашей команды забил Давид Ливсикс.

В других четвертьфиналах чемпионата мира хоккеисты США обыграли Чехию 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), Словакия обыграла Финляндию 3:2 (1:0, 2:1). 0, 0:2), а Канада обыграла Швейцарию 7:3 (1:1, 5:1, 1:1).

Полуфиналы запланированы на 29 апреля, а за золото команды поборются днем позже. Германия и Норвегия, команды, занявшие последние места в своих группах, борются за сохранение места в элитном дивизионе.

Напомним, что сборная Латвии по хоккею завоевала путёвку в 1/4 финала, обыграв команду Норвегии на групповом турнире чемпионата мира до 18 лет.