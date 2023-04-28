Остапенко уверенно вышла в третий круг турнира в Мадриде

Остапенко, занимающая 22-е место в рейтинге WTA и 19-е место в турнире, обыграла чешку Линду Фрухвиртову (WTA, 58-е место) со счётом 6:0, 6:3 во матче второго круга.

Остапенко заработала 65 очков мирового рейтинга за выход в 1/8 финала.

В третьем круге Остапенко встретится с нейтральной теннисисткой Людмилой Самсоновой (WTA, 18-е место), которая в четверг обыграла бельгийку украинского происхождения Марину Заневскую (WTA, 75-е место) со счётом 6-2, 6-3.

Турнир в Мадриде продлится до 7 мая.

Ранее директор турнира WTA 500 в Остраве Томаш Петера рассказал, что в 2024 году женский теннис ожидают основательные перемены.