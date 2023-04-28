Латвия уступила Швейцарии в проверочном матче перед ЧМ-2023

Латвия уступила со счётом 3:5 (1:0, 2:2, 0:3).

Голы за сборную Латвии забили Роналдс Кениньш, Филип Гундарс Бунцис и Каспар Даугавиньш.

Сборные Латвии и Швейцарии встретятся в "Арена Рига" и в субботу, 29 апреля. Завершит подготовительный этап сборная нашей страны игрой 4 мая против команды Дании.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая. Турнир проводят совместно Рига (Латвия) и Тампере (Финляндия).

В группе А (Тампере) сыграют: Финляндия, США, Швеция, Дания, Германия, Франция, Австрия и Венгрия.

В группе В (Рига) сыграют: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения.

​Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а одна слабейшая команда из каждой группы потеряет место в элите и в следующем году сыграет в первом дивизионе.