Пенсии по выслуге лет: круг получателей сузится, период получения - сократится

После почти полутора лет работы поступило новое предложение по реформированию сферы пенсионного обеспечения. Подготовленное предложение предусматривает, что круг получателей пенсий по выслуге лет будет более узким, а период получения этих пенсий - короче. Тем временем Министерство благосостояния предлагает повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет, сообщает программа De Facto на LTV.
В программе говорится, что предложение включает отказ от пенсий по выслуге лет для тех, кто выполняет в различных службах в основном вспомогательные функции - например, делопроизводители, бухгалтеры и др. Также из круга получателей таких пенсий могут исключить прокуроров, судей, дипломатов и врачей скорой помощи, а представителям творческих профессий - сократить период получения пенсий по выслуге лет.
На основе отчета, который сначала должно будет принять правительство, также должен быть подготовлен соответствующий законопроект. Однако есть основания для беспокойства по поводу того, насколько успешным будет этот процесс, так как практически все учреждения, которых коснутся изменения, высказали серьезные возражения против плана.
В Латвии группа получателей пенсий по выслуге лет является одной из крупнейших в Европе. И это не только те, кто служит в системе внутренних дел или армии, но и прокуроры, судьи, сотрудники спецслужб, дипломаты, врачи скорой помощи, артисты оркестра, хора и театра.
Видео: Сюжет передачи De Facto (на латышском языке)
Министр культуры Наурис Пунтулис является одним из более десяти тысяч получателей пенсий по выслуге лет. В прошлом году вместе с годовой зарплатой министра в 80 тысяч евро в виде пенсии он получил еще девять тысяч евро. Пунтулис получает пенсию с 2019 года, когда стал министром культуры. "Я не продолжаю свою карьеру по основной профессии оперного певца, и хотя за время пребывания на посту министра я три сезона относительно активно пел в Национальной опере, мне за это не заплатили ни сантима", - говорит Пунтулис.
Два года назад, когда предыдущее правительство за закрытыми дверями обсуждало возможный пересмотр расходов бюджета, одной из задач была подготовка до конца 2022 года предложений для Межведомственного координационного центра по разработке новой пенсионной модели.
Теперь отчет готов. Однако пока он обсуждается только неофициально, и неясно, когда он может оказаться в официальной повестке дня правительства. Министр благосостояния Эвика Силиня не хочет об этом говорить, а также не обещает быть инициатором процесса: "Пока нет, я хочу понять, что исследовано, проанализировано. Благосостояние не отвечает ни за внутренние дела, ни за Минкульт, ни за NBS".
У De Facto была возможность ознакомиться с отчетом. В нем предлагается исключить из круга получателей пенсий по выслуге лет всех, чьи обязанности связаны со вспомогательными функциями, такими как бухгалтерский учет, финансы, IТ-решения и тому подобное. Также одной из идей является предоставление представителям некоторых профессий пенсий по выслуге лет только на определенный период времени - до шести лет - с целью их переквалификации и поощрения к повторному выходу на рынок труда.
Министр культуры согласен с тем, что необходимо пересмотреть сферу пенсионного обеспечения по выслуге лет, однако, по его мнению, следует сохранить особую поддержку сферы культуры. "Наверное, я должен быть эгоистичным и сказать, что список, находящийся в распоряжении других министерств, точно будет рассмотрен как более приоритетный, чем Минкультуры, но да, это работа, которой мы могли бы заниматься все вместе, чтобы она была и значимой, и ответственной перед государством", - говорит Пунтулис.
Авторы реформы предлагают уточнить круг получателей пенсий по выслуге лет, разделив его на две группы. Первая будет связана с повышенным риском для жизни и здоровья и только при соблюдении определенных критериев. Во вторую группу войдут те, чьи профессиональные навыки со временем снижаются или пропадют, и это в наибольшей степени относится к представителям сферы культуры.
При таком сценарии пенсии по выслуге лет снова будут получать следователи СГД и полицейские местного самоуправления, а перестанут - прокуроры, судьи, врачи и, возможно, даже дипломаты.
Однако уже сейчас можно прогнозировать, что обсуждение реформы будет затруднено, так как все службы, которых затронут изменения, выступили против содержания отчета.
"Еще раз говорю, те заявления премьера и рассуждения Минфина на эту тему, они на данный момент оставили очень много знаков вопроса людям, которые работают на внутреннюю безопасность страны, меня это в некоторой степени пугает", - признает министр внутренних дел Марис Кучинскис.
Одна из попыток упорядочить сферу пенсионного обеспечения по выслуге лет, в том числе за счет повышения возраста получателей и сокращения их круга, была предпринята еще десять лет назад. Но она потерпела фиаско, придерживаясь концепции с пятью сценариями изменения. С тех пор самым существенным изменением стало то, что число получателей пенсий по выслуге лет увеличилось примерно на 50%. Расходы на эти пенсии в бюджете этого года уже составляют около ста миллионов евро.
В отличие от ряда стран Евросоюза, где рубеж на получение специальной пенсии часто наступает с 60 лет, в Латвии такие права часто предусмотрены с пятидесяти лет или даже намного раньше.
Кроме того, примерно 75% получателей пенсий по выслуге лет чаще всего продолжают работать, хоть и меняют место работы для одновременного получения зарплаты и пенсии.
"Мы со стороны Государственного контроля указали, что эта политика противоречит государственной пенсионной политике, но в целом движения и подвижек в направлении этих вопросов пока нет", - признает член совета Госконтроля Майя Аболиня.
В отчете не его авторы - Межведомственный координационный центр, а Минблаг в своих комментариях - предлагают повысить возраст, с которого можно будет выходить на пенсию по выслуге лет. Также предлагается пересмотреть размер этой пенсии, приблизив ее к пенсии по старости.
Отчет сначала должен быть одобрен правительством, и когда это произойдет, на подготовку самого законопроекта будет отведено еще полгода.
Все согласны, что изменения в получении пенсий по выслуге лет нельзя применить к тем, кто уже работает по определенным профессиям. Но взятые на себя государством обязательства по выплате этих пенсий в будущем уже превышают четыре с половиной миллиарда евро.
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