Пенсии по выслуге лет: круг получателей сузится, период получения - сократится

Два года назад, когда предыдущее правительство за закрытыми дверями обсуждало возможный пересмотр расходов бюджета, одной из задач была подготовка до конца 2022 года предложений для Межведомственного координационного центра по разработке новой пенсионной модели.

Теперь отчет готов. Однако пока он обсуждается только неофициально, и неясно, когда он может оказаться в официальной повестке дня правительства. Министр благосостояния Эвика Силиня не хочет об этом говорить, а также не обещает быть инициатором процесса: "Пока нет, я хочу понять, что исследовано, проанализировано. Благосостояние не отвечает ни за внутренние дела, ни за Минкульт, ни за NBS".

У De Facto была возможность ознакомиться с отчетом. В нем предлагается исключить из круга получателей пенсий по выслуге лет всех, чьи обязанности связаны со вспомогательными функциями, такими как бухгалтерский учет, финансы, IТ-решения и тому подобное. Также одной из идей является предоставление представителям некоторых профессий пенсий по выслуге лет только на определенный период времени - до шести лет - с целью их переквалификации и поощрения к повторному выходу на рынок труда.