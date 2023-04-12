Кариньш: система пенсий за выслугу лет должна быть изменена

Он подчеркнул, что необходимо изменить систему пенсий за выслугу лет, чтобы они больше не назначались, например, бухгалтерам. Более оправданно назначение таких пенсий пожарным и полицейским, но и в этом случае можно рассматривать возможности перевода людей на другие должности в соответствующих структурах, сказал глава правительства.

Разъясняя свои высказывания о необходимости повышения пенсионного возраста, Кариньш заявил, что этот вопрос не будет решаться в Сейме нынешнего созыва.

Премьер подчеркнул, что в Латвии все острее ощущается нехватка рабочей силы, ее необходимо привлекать, поэтому страна должна стать более открытой в вопросах иммиграции. Если не будет пересмотрена миграционная политика, против чего выступает один из партнеров по коалиции, рано или поздно, вероятно, придется пересмотреть пенсионный возраст.

На заседании правительства 6 апреля премьер-министр заявил, что Латвии неизбежно придется задуматься о повышении пенсионного возраста. Кариньш сказал это, обсуждая экономическую ситуацию в стране и возможности ее улучшения после того, как был заслушан доклад о программе стабильности Латвии на 2023-2026 годы.