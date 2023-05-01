ЮАР просит Путина не приезжать на саммит БРИКС - иначе его придется арестовать

Исполнение решений МУС обязательно для государств, подписавших Римский статут. В число таких стран входит и ЮАР.

Как пишет "русская служба Би-би-си", неназванные высокопоставленные чиновники сообщили Sunday Times, что Претория ведет переговоры с Москвой, предлагая Путину вместо визита принять участие в саммите БРИКС при помощи видеосвязи. В противном случае властям страны придется заключить российского президента под арест.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать",

- сообщил газете представитель правительства ЮАР.

Sunday Times сообщает, что на прошедшей неделе глава ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий в связи с ордером на арест Путина.

По словам собеседника издания, комитет не сможет найти никаких вариантов, которые позволили бы Путину приехать в ЮАР. "Единственный вариант - это участие [Путина] в саммите через сервисы Teams или Zoom из Москвы", - добавил источник издания.

На прошлой неделе канцелярия Рамапосы распространила заявление, что ЮАР не планирует выходить из Римского статута - вопреки замечаниям главы государства.

В конце марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что решения об участии президента России в саммите в Дурбане пока нет.