Южноафриканская газета Sunday Times сообщает, что власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от визита президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС, который летом состоится в Южной Африке. Причина - в ордере на арест главы России, который ранее по обвинению в военных преступлениях, совершенных в Украине, выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.
ЮАР просит Путина не приезжать на саммит БРИКС - иначе его придется арестовать
Исполнение решений МУС обязательно для государств, подписавших Римский статут. В число таких стран входит и ЮАР.
Как пишет "русская служба Би-би-си", неназванные высокопоставленные чиновники сообщили Sunday Times, что Претория ведет переговоры с Москвой, предлагая Путину вместо визита принять участие в саммите БРИКС при помощи видеосвязи. В противном случае властям страны придется заключить российского президента под арест.
"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать",
- сообщил газете представитель правительства ЮАР.
Sunday Times сообщает, что на прошедшей неделе глава ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий в связи с ордером на арест Путина.
По словам собеседника издания, комитет не сможет найти никаких вариантов, которые позволили бы Путину приехать в ЮАР. "Единственный вариант - это участие [Путина] в саммите через сервисы Teams или Zoom из Москвы", - добавил источник издания.
На прошлой неделе канцелярия Рамапосы распространила заявление, что ЮАР не планирует выходить из Римского статута - вопреки замечаниям главы государства.
В конце марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что решения об участии президента России в саммите в Дурбане пока нет.
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