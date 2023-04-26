ЮАР опровергла планы выйти из Международного уголовного суда

В августе в ЮАР должен пройти саммит лидеров стран БРИКС - межгосударственного союза, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Приглашение на саммит Претория направила в том числе президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле заявили, что решение об участии в саммите президента РФ пока не принято.

Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Путина в связи с обвинениями в незаконной депортации в Россию украинских детей. В ЮАР после выдачи ордера сообщили, что "осознают свои юридические обязательства" в связи с этим. Однако позднее власти страны заявили, что решение МУС "вставляет палки в колеса".

Связи Претории и Москвы

Претория поддерживает тесные связи с Москвой, которые зародились десятилетия назад, когда Кремль поддерживал борьбу АНК с апартеидом. При этом ЮАР отказалась осудить вторжение в Украину, которое в значительной степени изолировало Россию на международной арене, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог для прекращения войны.