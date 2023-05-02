Видео ⟩ Дети Пугачевой прилетели в Париж и отвечают отцу на иврите

Алла Пугачева разместила в соцсетях видео, в котором Лиза и Гарри собираются в аэропорт. Они приготовили с собой чемоданы для поездки в Париж. Известно, что двойняшки пробудут в гостях у отца три дня. Максим Галкин планирует сводить детей в Диснейленд.

"Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в Диснейленд, - написала Алла Борисовна под побликацей.

"Жду", - ответил ей супруг.

После в Instagram Максим Галкин разместил ролик, в котором показал, что дети наконец-то до него добрались.

"Прилетели дети ко мне в Париж!" - написал артист.

Он поговорил с ними на французском, а Лиза и Гарри случайно ему ответили на иврите, чем вызвали умиление подписчиков в комментариях: "Детки уже на иврите отвечают. Молодцы, наши люди".

Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет.