Видео ⟩ Дети Пугачевой прилетели в Париж и отвечают отцу на иврите

Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина прилетели в Париж. Известно, что шоумен сводит двойняшек в Диснейленд, об этом сообщила сама Примадонна.
Алла Пугачева разместила в соцсетях видео, в котором Лиза и Гарри собираются в аэропорт. Они приготовили с собой чемоданы для поездки в Париж. Известно, что двойняшки пробудут в гостях у отца три дня. Максим Галкин планирует сводить детей в Диснейленд.
"Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в Диснейленд, - написала Алла Борисовна под побликацей.
"Жду", - ответил ей супруг.
После в Instagram Максим Галкин разместил ролик, в котором показал, что дети наконец-то до него добрались.
"Прилетели дети ко мне в Париж!" - написал артист.
Он поговорил с ними на французском, а Лиза и Гарри случайно ему ответили на иврите, чем вызвали умиление подписчиков в комментариях: "Детки уже на иврите отвечают. Молодцы, наши люди".
Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет.
В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.
Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в настоящий момент проживают в Израиле. По данным СМИ, своей недвижимости у Примадонны и ее супруга там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста. Дети учатся в элитной школе. На свежей фотографии Примадонна позирует вместе с племянницей Максима - Алиной Галкиной.
В сентябре 2022 года Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.
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