В Сеть попали свежие фото Пугачевой с племянницей

В Сеть попали свежие снимки Аллы Пугачевой, сделанные в Израиле.
Ранее СМИ писали, что своей недвижимости у Примадонны и ее супруга Максима Галкина там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста.
На свежей фотографии Алла Пугачева позирует вместе с племянницей юмориста - Алиной Галкиной.
Алла Пугачева также поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения.
Напомним, 15 апреля Примадонна отметила 74-летие.
Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет. В интервью Ирине Шихман Максим Галкин ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.
Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".
По информации СМИ, дети учатся в престижной школе.
Гриша, Алина, Лиза и Гарри Галкины:
Ранее СМИ сообщили, что полностью распродан летний концерт Максима Галкина в Резекне, остались считаные билеты на выступление в Юрмале, также в ближайшее время ожидаются аншлаги в Рое и Лиепае.
Реагируя на огромный зрительский интерес, объявлены дополнительные концерты - 7 августа в зале "Дзинтари" и 10 августа в Даугавпилсском дворце культуры.
На своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.
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