В Сеть попали свежие фото Пугачевой с племянницей

Ранее СМИ писали, что своей недвижимости у Примадонны и ее супруга Максима Галкина там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста.

На свежей фотографии Алла Пугачева позирует вместе с племянницей юмориста - Алиной Галкиной.

Алла Пугачева также поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения.

Напомним, 15 апреля Примадонна отметила 74-летие.

Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет. В интервью Ирине Шихман Максим Галкин ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.