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В Сеть попали свежие фото Пугачевой с племянницей

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Алла Пугачева и Алина Галкина
Алла Пугачева и Алина Галкина Фото: https://www.instagram.com/alla_pugacheva_forum/

В Сеть попали свежие снимки Аллы Пугачевой, сделанные в Израиле. 

Ранее СМИ писали, что своей недвижимости у Примадонны и ее супруга Максима Галкина там пока нет. Портал УНИАН сообщал, что Алла Пугачева с мужем и детьми живут в доме брата юмориста.

На свежей фотографии Алла Пугачева позирует вместе с племянницей юмориста - Алиной Галкиной.

Алла Пугачева также поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения. 

Напомним, 15 апреля Примадонна отметила 74-летие.

Детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 9 лет. В интервью Ирине Шихман Максим Галкин ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".

По информации СМИ, дети учатся в престижной школе.

Гриша, Алина, Лиза и Гарри Галкины:

Ранее СМИ сообщили, что полностью распродан летний концерт Максима Галкина в Резекне, остались считаные билеты на выступление в Юрмале, также в ближайшее время ожидаются аншлаги в Рое и Лиепае.

Реагируя на огромный зрительский интерес, объявлены дополнительные концерты - 7 августа в зале "Дзинтари" и 10 августа в Даугавпилсском дворце культуры.

На своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.

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