Совет юстиции даст оценку решениям суда по делу Русиньша

Широкий резонанс в обществе вызвало убийство женщины в Екабпилсском крае 16 апреля. Леон Русиньш убил свою бывшую жену, которая в течение длительного времени обращалась в правоохранительные органы с просьбой о защите, однако, несмотря на судебные запреты, Русиньш продолжал ее преследовать.

Министр юстиции отмечает, что право на жизнь и здоровье является основным правом человека, поэтому каждое должностное лицо и учреждение обязаны дать оценку случившемуся, в том числе найти ответ на вопрос, какими средствами можно было предотвратить серьезные и необратимые последствия - смерть человека, обратившегося за защитой к государству.

Как ранее заявил Струпишс, хотя процессуальных нарушений со стороны Земгальского районного суда в судебных процессах против Русиньша не выявлено, он призвал членов Совета юстиции сформировать рабочую группу, которая до 9 мая проведет углубленное изучение этих процессов и при необходимости подаст предложения по улучшению рассмотрения дел, которые связаны с защитой людей от насилия или угроз его применения.