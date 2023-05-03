Русиньш включен в список самых разыскиваемых преступников Европы

В описании указано, что Леон Русиньш опасен.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал женщину и угрожал ей. Она регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В конкретной ситуации в отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - за неисполнение постановления о защите от насилия.

Также сообщается, что апрельский инцидент со смертельным исходом стал не первым случаем, когда Русиньш напал на женщину с ножом. Ее родственники рассказали, что нападение также произошло 18 февраля 2022 года возле торгового центра.

Тогда Русиньш напал на женщину с ножом, оставив царапины от порезов на ее лице и руках. За это его оштрафовали на 500 евро.

Аналогичные проблемы возникли и у другой бывшей жены Русиньша, которую он преследовал после расставания. Эта женщина также подчеркнула, что не получила от правоохранителей той помощи, на которую рассчитывала - она писала заявления в полицию, письма президенту Латвии, но "ничего не добилась".

В настоящее время она старается не раскрывать свое местонахождение, так как боится, что "один неверный шаг - и все будет кончено", то есть что она может стать следующей жертвой.