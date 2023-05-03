Рукс: у троих чиновников Госполиции есть следы дисциплинарных нарушений

Также сообщается, что апрельский инцидент со смертельным исходом стал не первым случаем, когда Русиньш напал на женщину с ножом. Ее родственники рассказали, что нападение также произошло 18 февраля 2022 года возле торгового центра.

Тогда Русиньш напал на женщину с ножом, оставив царапины от порезов ножа на ее лице и руках. За это его оштрафовали на 500 евро.

Аналогичные проблемы возникли и у другой бывшей жены Русиньша, которую он преследовал после расставания. Эта женщина также подчеркнула, что не получила от полиции той помощи, на которую рассчитывала - она писала заявления в полицию, письма президенту Латвии, но "ничего не добилась".

В настоящее время она старается не раскрывать свое местонахождение, так как боится, что "один неверный шаг - и все будет кончено", то есть что она может стать следующей жертвой.

Глава Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы "убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально". Рукс призвал внести поправки в законы, которые предусматривали бы более строгую ответственность за случаи, когда лицо не выполняет уже определенные судом обязанности.