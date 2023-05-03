Рукс: у троих чиновников Госполиции есть следы дисциплинарных нарушений

В связи с действиями убийцы Леона Русиньша признаки дисциплинарных правонарушений видны не только в действиях начальника Восточноземгальского участка (бывший Екабпилсский участок), но и в действиях двух других сотрудников полиции, сообщил в среду, 3 мая, на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Госполиции Арманд Рукс.
В рамках продолжающейся служебной проверки начато дисциплинарное расследование деятельности начальника Восточноземгальского участка (бывший Екабпилсский участок) Роланда Берзиньша. Уже на прошлой неделе начальник полиции признал, что Берзиньшу придется лишиться своей должности.
"На данный момент мы видим, что, как минимум, еще два должностных лица будут подвергнуты дисциплинарной процедуре, в рамках которой будет оцениваться их профессиональная деятельность, их способность правильно квалифицировать правонарушение в той или иной ситуации, их способность увидеть закономерность, которая должна была быть установлена.
Если нельзя справиться на месте, то необходимо попытаться решить эти вопросы на самом высоком уровне, проинформировав об этом руководство", - сказал Рукс.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал женщину и угрожал ей. Она регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.
В конкретной ситуации в отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - за неисполнение постановления о защите от насилия.
Также сообщается, что апрельский инцидент со смертельным исходом стал не первым случаем, когда Русиньш напал на женщину с ножом. Ее родственники рассказали, что нападение также произошло 18 февраля 2022 года возле торгового центра.
Тогда Русиньш напал на женщину с ножом, оставив царапины от порезов ножа на ее лице и руках. За это его оштрафовали на 500 евро.
Аналогичные проблемы возникли и у другой бывшей жены Русиньша, которую он преследовал после расставания. Эта женщина также подчеркнула, что не получила от полиции той помощи, на которую рассчитывала - она писала заявления в полицию, письма президенту Латвии, но "ничего не добилась".
В настоящее время она старается не раскрывать свое местонахождение, так как боится, что "один неверный шаг - и все будет кончено", то есть что она может стать следующей жертвой.
Глава Государственной полиции Арманд Рукс поручил начать служебную проверку, чтобы "убедиться, что сотрудники полиции действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально". Рукс призвал внести поправки в законы, которые предусматривали бы более строгую ответственность за случаи, когда лицо не выполняет уже определенные судом обязанности.
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