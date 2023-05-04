Фото ⟩ Смилтенс: мы пошли по пути парламентской демократии - самому сложному, но верному

Смилтенс подчеркнул, что на уровне политиков, неправительственных организаций и общества в целом мы показали, что способны реагировать не только смело, оперативно, но и прагматично, помня об общих интересах европейской безопасности, а также действовать очень практично и сохранять этот темп.

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Говоря об укреплении безопасности, Смилтенс отметил не только развитие армии, укрепление границ и системы внутренних дел, но и безопасность социальной, медийной и языковой среды и здравоохранения. "Мы должны все время напоминать себе, что безопасность индивида, человека, личности - это главная и принципиальная призма, через которую следует смотреть на общую безопасность страны", - сказал спикер Сейма, подчеркнув, что это отличает нас как демократическую западную страну от тираний, которые тысячами отправляют своих людей на бессмысленную смерть, так как для этих систем люди - просто никчемные винтики.

Безопасность стоит очень дорого, сказал Смилтенс, отметив, что свобода не является само собой разумеющейся ценностью, за нее нужно бороться и платить. "Нам нужны ресурсы для защиты нашей свободы и независимости. И они нужны нам сейчас", - сказал Смилтенс, призвав Сейм закрепить в повестке дня стратегическое видение, сокращение бюрократизации и мониторинг эффективности.

"Латвийское общество и разумом, и сердцем выбирает парламентскую демократию как форму государственного устройства, и мы должны всеми силами работать, чтобы показать и доказать правильность такого выбора", - сказал Смилтенс.

Как сообщалось, сегодня в Латвии и в других уголках мира отмечается День восстановления независимости Латвийской Республики.