Фото ⟩ Смилтенс: мы пошли по пути парламентской демократии - самому сложному, но верному

На протяжении всех лет независимости Латвия последовательно шла по пути парламентской демократии, возможно, самому сложному, но верному пути, заявил сегодня на торжественном заседании парламента в честь 33-й годовщины принятия декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики спикер Сейма Эдвард Смилтенс.
"Сегодня самое ценное доказательство патриотизма и любви к нашей земле, народу и стране - твердо стоять на страже парламентской демократии, чтобы защитить самое святое - нашу свободу, независимость и демократию", - сказал Смилтенс.
Галерея: Торжественное заседание Сейма
Сегодня Латвия отмечает 33-ю годовщину восстановления независимости, и спикер Сейма подчеркнул, что 33 года назад "было возобновлено действие Конституции Латвийской Республики, которое начинается с четкого послания миру парой важных слов - Латвия есть".
"Мы являемся членом НАТО и Европейского союза, тесно интегрированы в систему безопасности и ценностей, которая заботится о том, как развивать наши страны, а не захватывать и уничтожать другие", - отметил Смилтенс.
Он указал, что в то время, как Россия убивает и уничтожает Украину, демократический мир столкнулся с таким явным вызовом своей безопасности и ценностям, что страны Евросоюза и НАТО стали гораздо более едины в своем понимании уровня угрозы и ее происхождения. "Мы всегда ясно видели истинную природу нашего соседа", - подчеркнул спикер Сейма.
Он также отметил: мы выполняем обещание, данное президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой в 2002 году, когда Латвию пригласили вступить в НАТО: сделать все возможное, чтобы построить мир, в котором справедливость и свобода доступны для всех.
Смилтенс подчеркнул, что на уровне политиков, неправительственных организаций и общества в целом мы показали, что способны реагировать не только смело, оперативно, но и прагматично, помня об общих интересах европейской безопасности, а также действовать очень практично и сохранять этот темп.
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Говоря об укреплении безопасности, Смилтенс отметил не только развитие армии, укрепление границ и системы внутренних дел, но и безопасность социальной, медийной и языковой среды и здравоохранения. "Мы должны все время напоминать себе, что безопасность индивида, человека, личности - это главная и принципиальная призма, через которую следует смотреть на общую безопасность страны", - сказал спикер Сейма, подчеркнув, что это отличает нас как демократическую западную страну от тираний, которые тысячами отправляют своих людей на бессмысленную смерть, так как для этих систем люди - просто никчемные винтики.
Безопасность стоит очень дорого, сказал Смилтенс, отметив, что свобода не является само собой разумеющейся ценностью, за нее нужно бороться и платить. "Нам нужны ресурсы для защиты нашей свободы и независимости. И они нужны нам сейчас", - сказал Смилтенс, призвав Сейм закрепить в повестке дня стратегическое видение, сокращение бюрократизации и мониторинг эффективности.
"Латвийское общество и разумом, и сердцем выбирает парламентскую демократию как форму государственного устройства, и мы должны всеми силами работать, чтобы показать и доказать правильность такого выбора", - сказал Смилтенс.
Как сообщалось, сегодня в Латвии и в других уголках мира отмечается День восстановления независимости Латвийской Республики.
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