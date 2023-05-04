Фото и видео ⟩ В Алуксне прошел парад латвийских и иностранных вооруженных сил

Мурниеце: свобода не самоочевидна и не гарантирована

Свобода не является самоочевидной или гарантированной - ее нужно завоевывать заново, о чем уже более года свидетельствует самоотверженная борьба Украины с жестоким и бесчеловечным агрессором, отметила в своей речи на военном параде в Алуксне, посвященном 33-й годовщине принятия декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики, министр обороны Инара Мурниеце.

Она подчеркнула, что вновь обретенная свобода - это значит жить в свободной и демократической Латвии, говорить на латышском языке и заботиться о своей культуре. "Мы празднуем возможность принимать собственные решения о нашем настоящем и будущем", - сказала Мурниеце.

В своем обращении она также отметила, что 33 года назад Латвия вновь обрела независимость, а вместе с ней и право страны самой определять свою судьбу. При этом уже 19 лет Латвия является членом НАТО, у нее есть собственные профессиональные и современные Национальные вооруженные силы (НВС), а знания и навыки латвийских солдат высоко ценятся политическими союзниками.

"Сегодня за независимость Латвии плечом к плечу с нашими офицерами встали союзники, и мы знаем силу единства, основанного на общих ценностях и понимании демократического и правового миропорядка", - сказала Мурниеце, добавив, что вместе с демократическим миром Латвия продолжит поддерживать Украину в борьбе за ее страну и народ, за ее право на жизнь.