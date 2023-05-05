Бабушкино свадебное платье! Видео репетиции свадьбы подняло бурю в TikTok

Большой резонанс в TikTok получило видео с репетиции свадебной церемонии, на которой невеста представляет перешитое бабушкино свадебное платье. Некоторые пользователи похвалили новый вид платья, однако другие считают, что невесте стоило сохранить оригинальный дизайн, сообщает Insider.
@brittanyltibbs
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Опубликованное видно, на котором невеста превратила свадебное платье своей бабушки в костюм из двух частей, подняло бурю на платформе TikTok и вызвало у пользователей разделенные чувства.
В опубликованном 25 апреля клипе видно, что Бриттани Дален, одетая в белый наряд из двух частей, подходит в церкви к женщине постарше. "Ах, боже мой, - говорит старшая женщина, взволновавшись и обняв Дален.
"В третьем поколении свадебное платье превратилось в платье для репетиции церемонии", - указано под клипом, что наводит на мысль, что старшая женщина на видео - бабушка невесты.
Далее видео дополнено слайд-шоу с фотографиями, которые рассказывают, как родственница Дален выглядит в оригинальном платье и как выглядит переделанная версия наряда.
Клип за неделю посмотрели примерно 10 миллионов раз. Некоторые комментаторы сказали, что они были тронуты идеей невесты включить это наследие поколений в репетицию церемонии свадьбы.
Другие пользователи отметили, что они были бы счастливы увидеть, как их внучка придает платью новый вид, который больше подходит ей и современной моде.
Однако часть пользователей считает, что решение Бриттани так сильно переделать платье - спорное, они отметили, что стоило сохранить и надеть оригинальное платье. Другие поделились личными рассказами о женщинах семьи, который так сильно меняли наследованные свадебные платья, что их больше не могли носить другие родственницы, которые хотели использовать их для своих церемоний.
"Моя сестра перешила свадебное платье моей бабушки, не сказав мне об этом, и я ей этого никогда не прощу", - рассказала пользовательница.
"Я не резала бы его на две части. Его можно адаптировать к актуальному стилю, но для следующего поколения платья больше нет", - отметила другая.
Некоторые пользователи выступили в защиту Дален, заявив, что она сама может решать, что делать с семейным наследием, и что другим людям не стоит осуждать ее решение.
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