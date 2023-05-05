Бабушкино свадебное платье! Видео репетиции свадьбы подняло бурю в TikTok

Другие пользователи отметили, что они были бы счастливы увидеть, как их внучка придает платью новый вид, который больше подходит ей и современной моде.

Однако часть пользователей считает, что решение Бриттани так сильно переделать платье - спорное, они отметили, что стоило сохранить и надеть оригинальное платье. Другие поделились личными рассказами о женщинах семьи, который так сильно меняли наследованные свадебные платья, что их больше не могли носить другие родственницы, которые хотели использовать их для своих церемоний.

"Моя сестра перешила свадебное платье моей бабушки, не сказав мне об этом, и я ей этого никогда не прощу", - рассказала пользовательница.

"Я не резала бы его на две части. Его можно адаптировать к актуальному стилю, но для следующего поколения платья больше нет", - отметила другая.

Некоторые пользователи выступили в защиту Дален, заявив, что она сама может решать, что делать с семейным наследием, и что другим людям не стоит осуждать ее решение.