Видео ⟩ Драка в Иманте: сообщается о группах подростков, желавших устроить самосуд. Создан оперативный центр

Государственная полиция немедленно реагирует на события, а также совместно с Рижской муниципальной полицией усиленно патрулирует и обращает внимание на компании подростков, места сбора молодежи или любые другие подозрительные действия в микрорайоне Иманта в Риге, чтобы не допустить опасных ситуаций и других нарушений.

Заранее зафиксировав в Интернете информацию о том, что молодые люди планируют устроить самосуд, правоохранители моментально отреагировали и провели превентивные беседы. Также полиция получила информацию, что в парке в Иманте может происходить массовая драка, после чего на место происшествия немедленно прибыл батальон специального назначения. Пострадал один совершеннолетний человек.

Государственная полиция призывает родителей в Иманте, дети которых могут быть причастны к данным мероприятиям, немедленно проверить их местонахождение и не дать им посещать подобные мероприятия, а также обсудить с ними серьезность подобных ситуаций.

Полиция призывает жителей, располагающих информацией о таких столкновениях, немедленно звонить в полицию по телефону 110.