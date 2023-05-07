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Видео ⟩ Драка в Иманте: сообщается о группах подростков, желавших устроить самосуд. Создан оперативный центр

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Драка в Иманте: полиция сообщает о группах подростков, желающих "самосуда"
Драка в Иманте: полиция сообщает о группах подростков, желающих "самосуда" Фото: Ekrānuzņēmums no video

После новостей о драке несовершеннолетних в Иманте полиция следит за компаниями подростков в этом микрорайоне, которые хотят устроить "суд Линча".

Как полиция написала в своем Twitter, вечером 7 мая правоохранители получили информацию от жителей о нескольких местах в микрорайоне Иманта, где планируются или уже происходят массовые собрания и физические стычки молодежи, причиной которых стали события 5 мая.

В Пардаугавском управлении полиции Риги и подразделении Рижского батальона специального назначения объявлена ​​тревога, соответственно, мобилизуются все возможные силы. Также создан оперативный центр управления, из которого координируется ситуация.

Видео: В Интернете появились видео с группами подростков

Государственная полиция немедленно реагирует на события, а также совместно с Рижской муниципальной полицией усиленно патрулирует и обращает внимание на компании подростков, места сбора молодежи или любые другие подозрительные действия в микрорайоне Иманта в Риге, чтобы не допустить опасных ситуаций и других нарушений.

Заранее зафиксировав в Интернете информацию о том, что молодые люди планируют устроить самосуд, правоохранители моментально отреагировали и провели превентивные беседы. Также полиция получила информацию, что в парке в Иманте может происходить массовая драка, после чего на место происшествия немедленно прибыл батальон специального назначения. Пострадал один совершеннолетний человек.

Государственная полиция призывает родителей в Иманте, дети которых могут быть причастны к данным мероприятиям, немедленно проверить их местонахождение и не дать им посещать подобные мероприятия, а также обсудить с ними серьезность подобных ситуаций.

Полиция призывает жителей, располагающих информацией о таких столкновениях, немедленно звонить в полицию по телефону 110.

Агентство LЕТА наблюдало за сообщениями жителей в социальных сетях, которые указывают на то, что по микрорайону Иманта гуляют большие группы молодежи. Государственная полиция также заметила такие записи, зафиксировав информацию о том, что молодые люди, реагируя на события 5 мая в Иманте, хотели совершить самосуд, тем самым выразив свою позицию в защиту потерпевшего.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что правоохранители моментально отреагировали на информацию о подростках в Иманте и во время усиленного наблюдения заметили молодых людей. С ними были проведены профилактические беседы, разъяснена ситуация, произошедшая 5 мая, после чего их попросили разойтись, что они и сделали.

Учитывая инцидент, Госполиция совместно с Рижской муниципальной полицией в настоящее время уделяют больше внимания компаниям подростков и местам сбора молодежи в микрорайоне Иманта.

Что случилось?

В пятницу, 5 мая, возле спорткомплекса "Иманта" банда подростков с ножами напала на нескольких сверстников, которым удалось вырваться, забежать в ближайший подъезд и укрыться в квартирах жильцов. Один из них укрыться не успел и был избит в Анниньмуйжском лесу. Видео избиения стремительно распространилось в социальных сетях.

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