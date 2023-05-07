После новостей о драке несовершеннолетних в Иманте полиция следит за компаниями подростков в этом микрорайоне, которые хотят устроить "суд Линча".
Видео ⟩ Драка в Иманте: сообщается о группах подростков, желавших устроить самосуд. Создан оперативный центр
Как полиция написала в своем Twitter, вечером 7 мая правоохранители получили информацию от жителей о нескольких местах в микрорайоне Иманта, где планируются или уже происходят массовые собрания и физические стычки молодежи, причиной которых стали события 5 мая.
Imanta šovakar pic.twitter.com/YBtS6AYNTe— Nepareizais (@realNepareizais) May 7, 2023
🇱🇻 Video ar policijas darbinieku operatīvo darbību Imantas rajonā, aizturot bēgošos jauniešus.#Imanta #Rīga #Latvija pic.twitter.com/fNgX37K5IF— BreakingLV (@breakinglv) May 7, 2023
В Пардаугавском управлении полиции Риги и подразделении Рижского батальона специального назначения объявлена тревога, соответственно, мобилизуются все возможные силы. Также создан оперативный центр управления, из которого координируется ситуация.
Видео: В Интернете появились видео с группами подростков
Principā visiem jau ir zināmas šīs personas un kur viņi dzīvo. Šodien atkal ir savākušies vairāki desmiti cilvēku kuri gaida linča tiesu pic.twitter.com/o9BxfLJz1P— Shokerface (@RenarsCirulis) May 7, 2023
🇱🇻 Policija Imantā intensīvi patrulē rajonu, kur notika pusaudžu kautiņš.#Imanta #Rīga #Latvija pic.twitter.com/JgPusAdaXs— BreakingLV (@breakinglv) May 7, 2023
Государственная полиция немедленно реагирует на события, а также совместно с Рижской муниципальной полицией усиленно патрулирует и обращает внимание на компании подростков, места сбора молодежи или любые другие подозрительные действия в микрорайоне Иманта в Риге, чтобы не допустить опасных ситуаций и других нарушений.
Заранее зафиксировав в Интернете информацию о том, что молодые люди планируют устроить самосуд, правоохранители моментально отреагировали и провели превентивные беседы. Также полиция получила информацию, что в парке в Иманте может происходить массовая драка, после чего на место происшествия немедленно прибыл батальон специального назначения. Пострадал один совершеннолетний человек.
May 7, 2023
Государственная полиция призывает родителей в Иманте, дети которых могут быть причастны к данным мероприятиям, немедленно проверить их местонахождение и не дать им посещать подобные мероприятия, а также обсудить с ними серьезность подобных ситуаций.
Полиция призывает жителей, располагающих информацией о таких столкновениях, немедленно звонить в полицию по телефону 110.
Агентство LЕТА наблюдало за сообщениями жителей в социальных сетях, которые указывают на то, что по микрорайону Иманта гуляют большие группы молодежи. Государственная полиция также заметила такие записи, зафиксировав информацию о том, что молодые люди, реагируя на события 5 мая в Иманте, хотели совершить самосуд, тем самым выразив свою позицию в защиту потерпевшего.
May 7, 2023
В Госполиции агентству LETA сообщили, что правоохранители моментально отреагировали на информацию о подростках в Иманте и во время усиленного наблюдения заметили молодых людей. С ними были проведены профилактические беседы, разъяснена ситуация, произошедшая 5 мая, после чего их попросили разойтись, что они и сделали.
Nē, neievieš skaidrību.— Aija (@AijaLynx) May 7, 2023
Atrakstās https://t.co/t5qQeqKuzv
Учитывая инцидент, Госполиция совместно с Рижской муниципальной полицией в настоящее время уделяют больше внимания компаниям подростков и местам сбора молодежи в микрорайоне Иманта.
Ierakstīju visu video no kajfusha_7 IG story kamēr ir. Te ir vēl, vainīgo sejas redzamas, vārdi dzirdami. Ja kāds pazīst šos mēslus.... pic.twitter.com/GbybjxUf2O— Rabarbars 🇱🇻🇱🇹🇪🇪🇫🇮🇵🇱🇺🇦🇺🇸🇬🇧 (@Rabarbarzs) May 7, 2023
Cietušā zēna radiniece https://t.co/Ri9O5FgXi6 pic.twitter.com/xwqKQdf6Gd— Rabarbars 🇱🇻🇱🇹🇪🇪🇫🇮🇵🇱🇺🇦🇺🇸🇬🇧 (@Rabarbarzs) May 7, 2023
Что случилось?
В пятницу, 5 мая, возле спорткомплекса "Иманта" банда подростков с ножами напала на нескольких сверстников, которым удалось вырваться, забежать в ближайший подъезд и укрыться в квартирах жильцов. Один из них укрыться не успел и был избит в Анниньмуйжском лесу. Видео избиения стремительно распространилось в социальных сетях.
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