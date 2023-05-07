В пятницу, 5 мая, возле спорткомплекса "Иманта" банда подростков с ножами напала на нескольких сверстников, которым удалось вырваться, забежать в ближайший подъезд и укрыться в квартирах жильцов. Один из них укрыться не успел и был избит в Анниньмуйжском лесу. Видео избиения стремительно распространилось в социальных сетях.
Видео ⟩ В Иманте банда подростков избила парня. Полиция дала комментарий
Pa šo laiku viens šo puišu draugs tika aizvests uz Imantas mežu sasists un atspārdīts. Šodien internetā pieejams šis video. Šis varēja nenotikt, ja policija ierastos laicīgi un adekvāti reaģētu pic.twitter.com/G3c7CPZG45— Dina (@DinaRanc) May 6, 2023
О случившемся в Twitter написала Дина, в квартире которой нашли убежище несколько молодых людей, которые спасались от хулиганов. По ее словам, инцидент случился около 19:00.
Трое подростков укрылись в ее квартире, а четвертый юноша спрятался у соседей. По словам женщины, одному из ребят не повезло, его схватили и отвели в сторону Анниньмуйжского леса.
Некоторые из нападавших продолжали ждать у дома, где укрывались жертвы.
Женщина утверждает, что она неоднократно звонила в полицию, но стражи порядка прибыли только через 55 минут. Она считает, что сотрудники полиции не смогли должным образом опросить испуганных ребят.
Тем временем банда увела захваченного подростка в лес и избила его, засняв происходящее и выложив видео в интернет.
"Мой ребенок теперь боится выходить с друзьями на спортивную площадку. У меня тоже до сих пор шок от вчерашнего испуга, когда незнакомые дети в панике бросились в квартиру в поисках помощи. Бездействие полиции, а на следующий день - распространенное в интернете видео с избиением подростка. Отвратительное чувство!" - поделилась эмоциями Дина.
Женщина не понимает, как такое могло произойти.
"Неужели в Латвии сейчас это норма? Неужели вернулись девяностые? Как же так, что возле такого огромного спортивного центра, где полно детей, нет патруля?" - возмущается Дина.
Около 10:00 портал TVNET связался с Государственной полицией, которая в воскресенье вечером, 7 мая, предоставила комментарий о том, что случилось в Иманте.
Представитель Госполиции Элина Приедите сообщила порталу TVNET, что в пятницу, 5 мая, в 19:32 в Государственную полицию поступил звонок от мужчины из микрорайона Иманта в Риге. По его словам, на школьном стадионе находилось несколько несовершеннолетних с ножами.
Принимая во внимание характер происшествия и возможную опасность, на место происшествия немедленно выехал экипаж батальона специального назначения Государственной полиции.
Через несколько минут поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в ее квартире укрылись молодые люди, которых преследуют другие подростки с ножами.
При этом через несколько минут батальон специального назначения уже был в окрестностях школы, а затем в лесу, разыскивая молодых людей. В то же время экипаж Государственной полиции отправился в квартиру женщины и прибыл туда через 40 минут.
В полиции подтвердили, что за это время от женщины поступил еще один звонок о дальнейшем ходе событий, обновленная информация была передана прибывшим экипажам. Кроме того, дежурный сотрудник полиции снова связался с женщиной около 19:52, сообщив ей, что наряд полиции уже направляется в квартиру, а также уточнил некоторые подробности происшествия и участвующих в нем лиц.
Приехав на квартиру женщины, полиция опросила ее. Подростков отвезли домой и передали родителям. Позже этот экипаж прибыл на место происшествия в лесном массиве, куда также прибыл батальон специального назначения.
Отец жертвы задержал одного из предполагаемых преступников в лесном массиве еще до прибытия полиции.
Полиция установила почти всех причастных к этому молодых людей, которым исполнилось 13 лет.
В настоящее время полиция работает с подростками и их родителями, объясняя роль и ответственность каждого вовлеченного человека. Учитывая, что они не достигли 14-летнего возраста, они не подпадают под действие закона и не несут ответственность.
По факту случившегося 5 мая уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 231 Уголовного закона - за хулиганство, если оно совершено группой лиц или если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Назначена экспертиза для определения степени тяжести травм пострадавшего подростка. Также были найдены вещи потерпевшего.
Имеющаяся у полиции информация свидетельствует, что этот конфликт возник из-за того, что ранее у детей были разногласия, и конфликт носит личный характер. Имеющиеся в распоряжении полиции факты не свидетельствуют о том, что группа молодых людей угрожала другим жителям микрорайона, так как это был конкретный взаимный конфликт.
Государственная полиция заявляет, что никоим образом не приемлет насилие в любом виде и не потерпит его. На данном этапе первоначальная оценка реакций и действий сотрудников полиции не выявила никаких нарушений, но начата полицейская проверка, чтобы убедиться, что все было сделано профессионально и надлежащим образом.
Как отметила представитель полиции, сейчас ведется активная и тщательная работа по расследованию этого дела, выяснению обстоятельств и роли всех причастных, а также оценка их действий.
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