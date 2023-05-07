Видео ⟩ В Иманте банда подростков избила парня. Полиция дала комментарий

Женщина не понимает, как такое могло произойти.

"Неужели в Латвии сейчас это норма? Неужели вернулись девяностые? Как же так, что возле такого огромного спортивного центра, где полно детей, нет патруля?" - возмущается Дина.

Около 10:00 портал TVNET связался с Государственной полицией, которая в воскресенье вечером, 7 мая, предоставила комментарий о том, что случилось в Иманте.

Представитель Госполиции Элина Приедите сообщила порталу TVNET, что в пятницу, 5 мая, в 19:32 в Государственную полицию поступил звонок от мужчины из микрорайона Иманта в Риге. По его словам, на школьном стадионе находилось несколько несовершеннолетних с ножами.

Принимая во внимание характер происшествия и возможную опасность, на место происшествия немедленно выехал экипаж батальона специального назначения Государственной полиции.

Через несколько минут поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в ее квартире укрылись молодые люди, которых преследуют другие подростки с ножами.

При этом через несколько минут батальон специального назначения уже был в окрестностях школы, а затем в лесу, разыскивая молодых людей. В то же время экипаж Государственной полиции отправился в квартиру женщины и прибыл туда через 40 минут.