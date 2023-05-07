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Видео ⟩ В Иманте банда подростков избила парня. Полиция дала комментарий

rus.tvnet.lv
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Избиение подростка
Избиение подростка Фото: Скриншот с Twitter

В пятницу, 5 мая, возле спорткомплекса "Иманта" банда подростков с ножами напала на нескольких сверстников, которым удалось вырваться, забежать в ближайший подъезд и укрыться в квартирах жильцов. Один из них укрыться не успел и был избит в Анниньмуйжском лесу. Видео избиения стремительно распространилось в социальных сетях.

О случившемся в Twitter написала Дина, в квартире которой нашли убежище несколько молодых людей, которые спасались от хулиганов. По ее словам, инцидент случился около 19:00.

Трое подростков укрылись в ее квартире, а четвертый юноша спрятался у соседей. По словам женщины, одному из ребят не повезло, его схватили и отвели в сторону Анниньмуйжского леса.

Некоторые из нападавших продолжали ждать у дома, где укрывались жертвы.

Женщина утверждает, что она неоднократно звонила в полицию, но стражи порядка прибыли только через 55 минут. Она считает, что сотрудники полиции не смогли должным образом опросить испуганных ребят.

Тем временем банда увела захваченного подростка в лес и избила его, засняв происходящее и выложив видео в интернет.

"Мой ребенок теперь боится выходить с друзьями на спортивную площадку. У меня тоже до сих пор шок от вчерашнего испуга, когда незнакомые дети в панике бросились в квартиру в поисках помощи. Бездействие полиции, а на следующий день - распространенное в интернете видео с избиением подростка. Отвратительное чувство!" - поделилась эмоциями Дина.

Женщина не понимает, как такое могло произойти. 

"Неужели в Латвии сейчас это норма? Неужели вернулись девяностые? Как же так, что возле такого огромного спортивного центра, где полно детей, нет патруля?" - возмущается Дина.

Около 10:00 портал TVNET связался с Государственной полицией, которая в воскресенье вечером, 7 мая, предоставила комментарий о том, что случилось в Иманте.

Представитель Госполиции Элина Приедите сообщила порталу TVNET, что в пятницу, 5 мая, в 19:32 в Государственную полицию поступил звонок от мужчины из микрорайона Иманта в Риге. По его словам, на школьном стадионе находилось несколько несовершеннолетних с ножами.

Принимая во внимание характер происшествия и возможную опасность, на место происшествия немедленно выехал экипаж батальона специального назначения Государственной полиции.

Через несколько минут поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в ее квартире укрылись молодые люди, которых преследуют другие подростки с ножами. 

При этом через несколько минут батальон специального назначения уже был в окрестностях школы, а затем в лесу, разыскивая молодых людей. В то же время экипаж Государственной полиции отправился в квартиру женщины и прибыл туда через 40 минут.

В полиции подтвердили, что за это время от женщины поступил еще один звонок о дальнейшем ходе событий, обновленная информация была передана прибывшим экипажам. Кроме того, дежурный сотрудник полиции снова связался с женщиной около 19:52, сообщив ей, что наряд полиции уже направляется в квартиру, а также уточнил некоторые подробности происшествия и участвующих в нем лиц.

Приехав на квартиру женщины, полиция опросила ее. Подростков отвезли домой и передали родителям. Позже этот экипаж прибыл на место происшествия в лесном массиве, куда также прибыл батальон специального назначения.

Отец жертвы задержал одного из предполагаемых преступников в лесном массиве еще до прибытия полиции.

Полиция установила почти всех причастных к этому молодых людей, которым исполнилось 13 лет.

В настоящее время полиция работает с подростками и их родителями, объясняя роль и ответственность каждого вовлеченного человека. Учитывая, что они не достигли 14-летнего возраста, они не подпадают под действие закона и не несут ответственность.

По факту случившегося 5 мая уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 231 Уголовного закона - за хулиганство, если оно совершено группой лиц или если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Назначена экспертиза для определения степени тяжести травм пострадавшего подростка. Также были найдены вещи потерпевшего.

Имеющаяся у полиции информация свидетельствует, что этот конфликт возник из-за того, что ранее у детей были разногласия, и конфликт носит личный характер. Имеющиеся в распоряжении полиции факты не свидетельствуют о том, что группа молодых людей угрожала другим жителям микрорайона, так как это был конкретный взаимный конфликт.

Государственная полиция заявляет, что никоим образом не приемлет насилие в любом виде и не потерпит его. На данном этапе первоначальная оценка реакций и действий сотрудников полиции не выявила никаких нарушений, но начата полицейская проверка, чтобы убедиться, что все было сделано профессионально и надлежащим образом.

Как отметила представитель полиции, сейчас ведется активная и тщательная работа по расследованию этого дела, выяснению обстоятельств и роли всех причастных, а также оценка их действий.

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