Европа выбрала Loreen! "Евровидение-2024" пройдет в Швеции

В этом году победу одержала участница из Швеции Loreen (583 балла)!



Lorīna (Loreen) Фото: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

Loreen (Лорин) вошла в историю "Евровидения" и стала первой женщиной, которая победила в этом конкурсе дважды.



На втором месте Финляндия, на третьем - Израиль.



Галерея: финал конкурса "Евровидение-2023"



Напомним, "Евровидение-2023" проходило в Ливерпуле, но под флагом победившей в прошлом году Украины, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Из-за вопросов безопасности в Украине было невозможно проведение конкурса, а потому его у себя приняла страна, которая заняла второе место - Великобритания.

13 мая в финале конкурса приняли участие 26 стран: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Украина, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.



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