Проект завода по сжиганию отходов вызвал протесты

Кроме того, самоуправление получило 1225 заявлений, подписанных более чем 5000 жителями, которые выступают против этой идеи. Люди считают, что было бы чистым безумием строить такой завод рядом с жилыми домами. Выбросы, запахи, пыль, шум и движение большегрузного транспорта с завода ухудшат условия жизни людей, создав угрозу окружающей среде и их здоровью.

Жители поселка Дрейлини, чьи дома находятся всего в 500 метрах от площадки, предназначенной для завода, обеспокоены тем, что на заводе будут сжигаться отходы, не только произведенные в Латвии, но и импортированные из других стран.

Инициатором проекта завода выступает Vides resursu centrs - предприятие, семь лет назад отделившееся от известной компании по утилизации отходов Clean R.

Член правления Vides resursu centrs Гунтарс Левицс заявил, что выбор места обусловлен экономическими соображениями - оно находится рядом с рижскими линиями тепло- и электроснабжения, при подключении к которым удобно будет поставлять потребителям тепло и электричество, производимые из отходов.

Станция могла бы обеспечить теплом не менее 100 000 рижан. Левицс отрицает, что на заводе планируется сжигать бытовые отходы, завезенные из других стран.

"В условиях Латвии нет экономического обоснования ввоза отходов, - говорит он, - в настоящее время на латвийских свалках ежегодно складируется 514 тысяч тонн отходов. Завод сможет преобразовывать в энергию 143 тысячи тонн", - сказал он.