Сборная Латвии встретится со Словакией. Будет ли первая победа на турнире?

В субботу в "Арена Рига" сборная Латвии по хоккею проведёт второй матч чемпионата мира. Наш сегодняшний соперник - сборная Словакии.
Матч начнётся в 20:20 и будет транслироваться в прямом эфире на канале LTV7. Также за ходом поединка можноу будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.
Cегодня пройдут и другие матчи - в 12:20 Франция встретится с Австрией, а Швейцария - со Словенией, в 16:20 Венгрия сыграет с Данией, а Норвегия - с Казахстаном. Затем в 20:20 Германия скрестит клюшки с Финляндией, а Латвия попробует взять первые очки на ЧМ-2023 в матче против Словакии.
Напомним, в пятницу, 12 мая, в своё дебютном матче на чемпионате мира сборная Латвии потерпела разгромное поражение от Канады (0:6), а Словакия в своём первом матче уступила Чехии (2:3).
Словаки привезли в Ригу голкиперов, у которых мало опыта игры на высоком уровне, но среди нападающих сборной есть такие известные хоккеисты, как Петер Цегларик, Рихард Паник и Павол Регенда. На прошлой неделе стало известно, что ведущий защитник сборной Мартин Гернат не сможет помочь словакам из-за травмы, однако позже появилась информация, что он пропустит чемпионат из-за переговоров с одним из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В последний раз сборные Латвии и Словакии встречались в проверочном матче в декабре, когда словаки выиграли со счётом 6:1. В прошлом году две сборные также сражались на Олимпийских играх (победа Словакии - 5:2), а последняя встреча на чемпионатах мира была в 2017 году, когда сборная Латвии победила со счётом 3:1.
Рига принимает чемпионат мира в третий раз - первый был в 2006 году, второй - в 2021 году. Если в первые два раза Латвия принимала весь турнир, то в этом году в Риге запланированы матчи группы "В", а также два четвертьфинальных поединка. Матчи группы "А", два четвертьфинала и матчи за медали пройдут в Тампере.
- Группа А: Финляндия, США, Швеция, Австрия, Германия, Дания, Франция, Венгрия.
- Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.
Чемпионат мира 2023 года продлится до 28 мая.
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