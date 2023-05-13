Сборная Латвии встретится со Словакией. Будет ли первая победа на турнире?

В последний раз сборные Латвии и Словакии встречались в проверочном матче в декабре, когда словаки выиграли со счётом 6:1. В прошлом году две сборные также сражались на Олимпийских играх (победа Словакии - 5:2), а последняя встреча на чемпионатах мира была в 2017 году, когда сборная Латвии победила со счётом 3:1.

Рига принимает чемпионат мира в третий раз - первый был в 2006 году, второй - в 2021 году. Если в первые два раза Латвия принимала весь турнир, то в этом году в Риге запланированы матчи группы "В", а также два четвертьфинальных поединка. Матчи группы "А", два четвертьфинала и матчи за медали пройдут в Тампере.