Не учащейся и не работающей молодежи в Латвии стало меньше - но все равно слишком много

По данным CSP, в 2022 году в Латвии не работали и не учились 30 500 или 11,3% населения в возрасте от 15 до 29 лет, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2021 году. Девушки в возрасте 15-29 лет немного чаще, чем мужчины, не работали и не продолжали образование - 11,6% и 11% соответственно.

Хотя в возрастной группе до 29 лет соответствующий показатель улучшился, доля не работающих и не учащихся молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет по сравнению с 2021 годом не изменилась и по-прежнему составляет 8,6%.

В Национальном плане развития на 2021-2027 годы поставлена цель - сократить долю молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, которая не учится и не работает, до 6%.

Для этого к 2024 году этот показатель необходимо снизить на 1,6 процентных пункта, а к 2027 году - на 2,6 процентных пункта.