Видео и фото ⟩ Латвийские хоккейные болельщики с цветами пришли к посольству Чехии

"Спасибо, что сделали этот день незабываемым!", - написано на листке бумаги, оставленном вместе с цветами у посольства Чехии в Риги.

В матче чемпионата мира по хоккею сборная Латвии со счетом 4:3 в дополнительное время обыграла сборную Чехии, которую никогда ранее в своей истории не побеждала на мировых первенствах.

Напомним, что два года назад в Риге наша команда впервые обыграла Канаду. Тогда сборные встречались в стартовом поединке ЧМ-2021 и неожиданно победу одержали наши хоккеисты. Матч состоялся в "Арена Рига" и завершился со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

В тот раз болельщики латвийской сборной также отправились к посольству Канады, чтобы возложить цветы. Посол Канады в Латвии Кевин Рекс оказался человеком с чувством юмора - он вышел к собравшимся у посольства.

"Проигрывать всегда неприятно. Но если уж и проигрывать, то в первом матче турнира и от хозяев чемпионата мира, у которых есть традиция приносить цветы к зданию посольства проигравшей команды. Спасибо латвийским друзьям, за вашу энергию, добрые слова и цветы!", - написал тогда посол, сделав селфи на фоне возложенных цветов.