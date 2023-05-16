Цибульскис: Дочь попросила меня забить гол. Это подарок на её день рождения

"Очень приятные эмоции! Тем более, что у дочки скоро день рождения. Отмечать его уже с победой и голом - это большая радость. После гола я помахал ей. Она просила забить гол. Так и получилось. Она должна просить об этом чаще. Как она просит меня, так я сразу забиваю. Но это происходит только в дни рождения", - сказал Цибульскис.