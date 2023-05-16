Цибульскис: Дочь попросила меня забить гол. Это подарок на её день рождения

Перед матчем на чемпионате мира против сборной Чехии дочь защитника сборной Латвии по хоккею Оскара Цибульскиса попросила отца забить гол, что он и сделал в понедельник, 15 мая, рассказал хоккеист СМИ после матча.
Видео: Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею
В понедельник, 15 мая, сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею, впервые в истории турнира обыграв команду Чехии со счётом 4:3.
"Мы серьёзно готовились к матчу, и чехи тоже. Наверное, чувствовалось, как вчера играли чехи. Может быть, они были немного медленнее. Нельзя сказать, что они были хуже нас. Нам повезло в конце, мы забили гол в овертайме. Очень классные чувства!" - высказался защитник.
Победу сборной Латвии на последней минуте овертайма одержал Оскар Батня, забивший гол в падении. В основное время точными бросками отличились Рихард Букартс, Мартиньш Дзеркалс и Цибульскис.
"Очень приятные эмоции! Тем более, что у дочки скоро день рождения. Отмечать его уже с победой и голом - это большая радость. После гола я помахал ей. Она просила забить гол. Так и получилось. Она должна просить об этом чаще. Как она просит меня, так я сразу забиваю. Но это происходит только в дни рождения", - сказал Цибульскис.
Латвия одержала первую победу на домашнем чемпионате мира - на счету команды два балла после трёх матчей и 6-е место в группе "В". Сборная Чехии с 7 очками занимает второе место в группе. 18 мая сборную Чехии ожидает матч со Словенией, а Латвия 17 мая сыграет с Норвегией.
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