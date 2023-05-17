Остапенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме

Матч продлился 1 час 50 минут и завершился со счётом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу первой ракетки Латвии.

Остапенко, занимающая 20-е место в мировом рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Бадосы (35 WTA) четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных. Счёт личных встреч сравнялся - 2:2.

Выйдя в полуфинал, Остапенко заработала 390 рейтинговых очков WTA и поднялась на условное 17-е место в рейтинге.

За выход в финал престижного турнира Остапенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1 WTA) - Елена Рыбакина (Казахстан, 7 WTA).

Напомним, что Остапенко накричала на судью во время матча с россиянкой Дарьей Касаткиной в 1/8 финала турнира в Риме.