ДЕКЛАРАЦИЯ ЧИНОВНИКА ⟩ Сколько заработал Лембергс за прошлый год?

В официальной декларации депутата Вентспилсской думы, председателя правления партии "Латвии и Вентспилсу" (Latvijai un Ventspilij) Айвара Лембергса за 2022 год указано, что его доход в прошлом году достиг 116 057 евро.
В прошлом году Айвар Лембергс заработал в муниципалитете 34 058 евро, где он возглавляет комитет по социальным вопросам и работает в двух других комитетах. Это на 13 358 евро больше, чем в 2021 году.
Кроме того, пенсия Лембергса увеличилась в прошлом году на 8132 евро, достигнув 81 999 евро.
Он владеет землей и зданиями в Риге, тремя земельными участками в Пузеской волости и двумя земельными участками в Угальской волости, ему принадлежат квартира и недвижимость в Вентспилсе, а также здания в Пузеской волости.
Согласно декларации, Лембергсу принадлежат акции Latvijas Krājbanka номинальной стоимостью 8450 евро и одна акция Ventbunkers номинальной стоимостью 142 евро, а также 799,32 приватизационных сертификата.
В безналичных сбережениях депутат задекларировал 577 225 евро и 30 487 долларов в Swedbank. Наличными Лембергс задекларировал 135 000 евро.
Он владеет грузовым фургоном VW Caddy 1999 года выпуска, автомобилем Opel Tigra 1997 года выпуска, прицепом МАЗ-81144, моторной лодкой Sea Doo 205 Utopia и прицепом для перевозки лодок, а также шестью катерами. Кроме того, Лембергс пользуется Porsche Cayenne 2015 года выпуска и Toyota Hilux 2007 года выпуска.
Декларированные Лембергсом долги не менялись на протяжении нескольких лет. Он по-прежнему должен 3,5 миллиона долларов (3 119 986 евро) одному кредитору, 1 769 303 доллара (1 577 200 евро) другому и 10 798 835 евро третьему.
"Хотел бы сообщить вам о своих долгах, что это не мои долги перед каким-либо банком или кредитным учреждением, а перед моими детьми", - сказал ранее Лембергс агентству LETA, комментируя значительные долговые обязательства.
С другой стороны, он сам одолжил 232 412 евро.
В декларации Лембергс указал, что в прошлом году он заплатил за юридические услуги 73 000 евро.
Декларация по-прежнему содержит 14 одинаковых граф с пометкой "Права бенефициара", каждая из которых имеет стоимость в один цент. Из открытой части декларации невозможно понять, к каким компаниям относятся эти права.
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