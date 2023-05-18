ДЕКЛАРАЦИЯ ЧИНОВНИКА ⟩ Сколько заработал Лембергс за прошлый год?

В прошлом году Айвар Лембергс заработал в муниципалитете 34 058 евро, где он возглавляет комитет по социальным вопросам и работает в двух других комитетах. Это на 13 358 евро больше, чем в 2021 году.

Кроме того, пенсия Лембергса увеличилась в прошлом году на 8132 евро, достигнув 81 999 евро.

Он владеет землей и зданиями в Риге, тремя земельными участками в Пузеской волости и двумя земельными участками в Угальской волости, ему принадлежат квартира и недвижимость в Вентспилсе, а также здания в Пузеской волости.

Согласно декларации, Лембергсу принадлежат акции Latvijas Krājbanka номинальной стоимостью 8450 евро и одна акция Ventbunkers номинальной стоимостью 142 евро, а также 799,32 приватизационных сертификата.

В безналичных сбережениях депутат задекларировал 577 225 евро и 30 487 долларов в Swedbank. Наличными Лембергс задекларировал 135 000 евро.